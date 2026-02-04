Sport

Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar

Ajuns la 57 de ani, Florin Prunea este o figură extrem de cunoscută și, mai ales, de prezentă în presă. Apariția sa de debut în media internă s-a petrecut însă pe când avea 10 ani și juca pe postul de atacant la Dinamo.
Adrian Baciu
04.02.2026 | 08:15
EXCLUSIV FANATIK
Când a apărut pentru prima dată în presă numele lui Florin Prunea. Nu avea nici 10 ani. Sursa foto: colaj Fanatik
Florin Prunea este un nume care apare astăzi extrem de des în presă. Nu vorbim doar din postura acestuia de analist sau invitat permanent la unele emisiuni de profil sportiv ci și la unele show-uri de divertisment. Prima apariție în media internă a fostului mare portar s-a petrecut în urmă cu aproape 40 de ani.

Când a apărut pentru prima oară Florin Prunea în presă. Nu avea nici 10 ani

În emisiunea „FANATIK Dinamo” de marți, 27 ianuarie 2026, a fost invitat fostul mare portar al clubului din Ștefan cel Mare și al echipei naționale, Florin Prunea. Acesta a povestit momente memorabile din perioada sa de debut la echipa din „Groapă”. La un moment dat, moderatorul Cristi Coste i-a reamintit celui poreclit „Hanțu” de prima sa menționare în presă.

S-a întâmplat tocmai în urmă cu 49 de ani, în 1978, pe când Prunea nici nu împlinise 10 ani. Numele său a apărut atunci într-un reportaj scris în Sportul de către cunoscutul cronicar Eftimie Ionescu, intitulat „Daniel Dumitrescu știe unde va fi Campionatul Mondial din 1986”.

S-a scris de tine, a apărut în ziarul Sportul, pe 7 iulie 1978, nici nu împliniseși 10 ani. A scris nea Eftimie Ionescu, un material, un reportaj, de la Parcul Sportiv Dinamo. Ora 08.30, terenul de zgură roșie, terenul de baschet, a făcut un reportaj cu voi, unde va fi Campionatul Mondial din 1986”, a remarcat moderatorul FANATIK.

Eftimie Ionescu a vorbit la acea vreme cu Daniel Dumitrescu, fiul fostului campion de box, Daniel. În acel material au mai apărut, pe lângă Florin Prunea, și alți colegi de-ai săi din Generația 68: Adrian Băilă, Florin Neagu, Pantelimon și Nicu Gostin.

Cum a făcut Florin Prunea pasul de la poziția de atacant la cea de portar

Puțini sunt cei care știu că, înainte de a ajunge între buturi, Florin Prunea a fost vârf. Acesta alerga mult și marca goluri la foc automat. Totul până a ajuns pe mâna antrenorului Gheorghe Timar. Acesta i-a schimbat poziția din atacant în portar, iar acest lucru i-a influențat decisiv și destinul.

„Dar vezi că eu nu eram portar la acea vreme. Eu jucam ca atacant. Când am venit, ne-a schimbat antrenorul. Eu am început cu atacant, dar când a venit nea (Gheorghe) Timar, ne-a pus pe toți în linie și ne-a aliniat. Și ne-a luat pe toți. Daniel Sava. Era portar Daniel Sava, care a jucat la Moreni pe la Victoria.

‘Tu treci în poartă’. L-a luat, nu Daniel era portar și a zis, tu treci în atac, nu mai ești portat. Ăla plângea că îi plăcea în poartă. Și după-aia pe mine mă ia: ‘tu treci în poartă!’ / ‘Nu stau în poartă, dom’ profesor! Nu stau, jur. Nu mai vin la antrenament’. Și nu am mai venit 3 zile. Până m-a luat tata și m-a adus înapoi. Și m-a pus în poartă. Ca să vezi cum e viața. Eu eram supărat. Eu alergam, dădeam goluri”, mai povestește fostul mare portar.

Când a debutat Florin Prunea pe prima scenă a fotbalului românesc

De-a lungul impresionantei sale cariere, Florin Prunea a evoluat pentru Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova, Rapid, precum și pentru echipe din Turcia, Bulgaria și Grecia. În Divizia A, cum se numea campionatul intern în trecut, Prunea a debutat pe 31 mai 1986 (înfrângere cu Sportul Studențesc 0-5, sub Mircea Lucescu la Dinamo). Avea doar 18 ani.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik.
