ADVERTISEMENT

În timpul duelului dintre Tenerife și FC Andorra, din etapa 10 a La Liga 2, 2-2, un moment tragic a avut loc. În apropierea mijlocului terenului, atacantul gazdelor, Jesus de Miguel, s-a ciocnit de portarul celor de la Andorra. Vârful iberic a fost lovit în piept și a suferit un stop cardiorespirator. Jesus de Miguel a fost transportat de urgență la spital, dar, ziua următoare, mediici .

Jesus Owono a fost prezent la momentul omagial al lui Jesus de Miguel

După incidentul fatidic, portarul celor de la FC Andorra nu a mai fost văzut în public. Acesta a fost foarte afectat și a lucrat, încă din primele zile după incident, cu psihologi specializați. De asemenea, portarul nu a mai participat la niciun antrenament al echipei sale de club din momentul incidentului, îndreptându-și întreaga atenție asupra tragediei.

ADVERTISEMENT

La 18 zile distanță de la moartea lui Jesus de Miguel, portarul din Guineea Ecuatorială a fost zărit în public. Jesus Owono a fost văzut în lojele arenei echipei sale, Estadi de la FAF, la tributul adus fostului atacant de la Tenerife. Portarul a încercat să nu atragă prea multă atenție, purtând o geacă groasă și un fes.

În timpul momentului de reculegere pentru Jesus de Miguel, Jesus Owono a fost foarte emoționat. Portarul a închis ochii și a plecat privirea ca în momentele specifice rugăciunii. De menționat este că a asistat la întreaga partidă pierdută de propria sa formație, FC Andorra, împotriva lui Leganes, din etapa 15 a La Liga 2, 1-3.

ADVERTISEMENT

Jesus Owono a primit 12 etape de suspendare

După accidentarea fatală pe care a suferit-o Jesus de Miguel, faza de joc a fost analizată de Comisia de Disciplină a Federației Spaniole de Fotbal. Oficialii de la Madrid nu au avut milă față de Jesus Owono și . Astfel, fotbalistul nu va mai fi apt de joc până în luna februarie 2027.

ADVERTISEMENT

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jesús Owono made his first public since the death of Jesús de Miguel tonight. He attended the tribute to the Tenerife player, while watching from the stands. During the minute of silence, he closed his eyes and bowed his eyes to pray. https://t.co/8JR21Mo1Py — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Până atunci, FC Andorra îi poate folosi pe ceilalți doi goalkeeperi pe care îi are la dispoziție: pe Pau Lopez, venit de la Real Betis în vara acestui an, și Nico Ratti. Ibericul este considerat favorit, fiind cotat de peste șapte ori mai bine decât argentinianul. Pentru partida contra celor de la Leganes, goalkeeper-ul iberic a fost titularizat.