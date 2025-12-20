Prima bombă a iernii pe piața transferurilor! Legendarul fotbalist a revenit în Europa și „atacă” prezența la Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

FC Porto a detonat prima „bombă” a iernii pe piața transferurilor. Lusitanii l-au prezentat oficial pe Thiago Silva, care a semnat din postura de jucător liber de contract, înțelegerea sa cu Fluminense urmând să expire pe 31 decembrie. Fundașul de 41 de ani revine astfel în Europa, unul dintre motive fiind oportunitatea de a-l impresiona pe selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, înainte de Cupa Mondială.

FC Porto l-a prezentat oficial pe Thiago Silva

FC Porto a anunțat oficial faptul că Thiago Silva este noul jucător al echipei. „Thiago Silva este unul dintre noi”, a fost mesajul postat de gruparea portugheză pe contul oficial de X. Acesta a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Thiago Silva și-a dorit să revină în Europa după despărțirea de Fluminense, deoarece familia sa s-a stabilit la Londra după perioada petrecută de acesta la Chelsea.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙 — FC Porto (@FCPorto)

De asemenea, experimentatul fundaș și-a exprimat dorința de a fi prezent la Cupa Mondială din 2026, iar o serie de prestații pozitive în Portugalia l-ar putea impresiona pe selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti. Pentru apărătorul brazilian este o revenire la FC Porto, unde a mai evoluat în perioada 2004-2005. Atunci, acesta a fost transferat de portughezi pentru 2.5 milioane de euro, însă a evoluat doar pentru echipa secundă înainte de a fi achiziționat de Dinamo Moscova.

FC Porto este lider momentan în Liga Portugal, cu 40 de puncte după 14 etape, diferența până la a doua clasată Sporting fiind de 5 puncte. „Dragonii” sunt implicați și în , unde ocupă poziția a 8-a după disputarea primelor 6 runde din faza ligii. În Cupa Portugaliei, FC Porto este calificată în sferturi, unde va întâlni marea rivală Benfica.

Ce a declarat Thiago Silva după revenirea la FC Porto

Thiago Silva a oferit o primă reacție pentru după oficializarea transferului. „Sunt aici să îmi anunț revenirea la FC Porto și să spun cât de fericit sunt pentru că am primit această oportunitate. Sunt foarte motivat și sper că voi putea să ajut echipa.

Aș dori să mulțumesc președintelui Andre Villas-Boas pentru această oportunitate, dar și antrenorului Francesco Farioli și să spun cât de nerăbdător sunt să îmbrac din nou aceste culori. Contez pe susținerea suporterilor și sper să îi văd pe Dragao”, a afirmat „veteranul” brazilian, care va purta numărul 3 la formația portugheză.

Cine este Thiago Silva

După experiențe la RS Futebol și Juventude în țara natală, Thiago Silva a făcut pentru prima dată pasul spre fotbalul european în 2004, când a fost transferat de FC Porto, unde a evoluat însă doar pentru formația secundă. După o altă experiență nereușită, la Dinamo Moscova, fundașul a revenit în Brazilia, la Fluminense, unde a impresionat timp de 3 sezoane.

În 2009, Silva semna cu AC Milan, unde avea să devină unul dintre cei mai importanți fundași din Europa. Campion în 2011 cu „diavolii”, brazilianul a fost transferat un an mai târziu de PSG, pentru 42 de milioane de euro, devenind cel mai scump fundaș din istorie la acel moment. Apărătorul a petrecut 8 sezoane la Paris, câștigând 23 de trofee, toate pe plan intern.

În 2020, Silva a făcut pasul spre Premier League, semnând cu Chelsea. În chiar primul său sezon, a cucerit UEFA Champions League alături de londonezi, fiind un jucător esențial sub comanda lui Thomas Tuchel. Brazilianul a evoluat pentru Chelsea până în 2024, când a revenit la Fluminense, echipă de care se va despărți la finalul acestei luni.

Thiago Silva a strâns 113 selecții pentru naționala Braziliei începând din 2008, reușind să cucerească și două trofee, Cupa Confederațiilor în 2013 și Copa America în 2019. Ultimul său meci la prima reprezentativă a fost în 2022, însă apărătorul și-a declarat recent intenția de a reveni la națională pentru .