Prima căsătorie dintre o femeie și un transgender, în România. Cum au obținut actul oficial

Asta, în condițiile în care căsătoria dintre două persoane de același sex nu este permisă în țara noastră. Doar că, cei doi soți nu sunt de același sex, cel puțin nu deocamdată. Unul dintre parteneri, care este transexual, a rămas în acte bărbat, astfel că cei doi iubiți au putut spune ”DA” fără probleme.

Prima căsătorie din România între un transexual și o femeie

Ofițerul de stare civilă a oficiat căsătoria fără probleme, pentru că nu au încălcat, la nivel teoretic, legea care interzice căsătoriile între persoanele de același sex. Potrivit , povestea de dragoste dintre cei doi a început acum 10 luni, când s-au cunoscut pe Tinder.

ADVERTISEMENT

A fost dragoste la prima vedere, după cum recunosc Georgiana și Evie. ”Ne-am mutat foarte repede împreună, în noiembrie, după o petrecere surpriză pe care am făcut-o pentru Evie. Am închiriat un metrou și am făcut acolo un concert, în metrou, ca să recreem o scenă dintr-un film, de unde și-a luat numele cel nou”, a explicat Georgiana, soția fericită.

Evie a fost, până nu demult, un bărbat căsătorit, având chiar o fetiță din fosta căsnicie. Evie spune că a trecut printr-o depresie cruntă, sau cel puțin așa credea. În realitate, depresia era doar dorința de a se identifica drept femeie.

ADVERTISEMENT

”Nu-mi plăcea niciodată să mi se facă poze sau să mă uit în oglindă. Sau să mă duc să îmi cumpăr haine. Erau lucruri care se asociau cu masculinitatea și cu care eu nu eram OK. Dar eu nu înțelegeam. Cumva, nu m-am schimbat foarte mult, dar erau unele lucruri pe care nu le făceam din cauza anxietății. Sau disforiei sau a faptului că nu îmi plăceau anumite lucruri la mine, legate de gen. Și acum, pentru că le interpretez altfel, mă simt mai bine. Pot să spun că îmi place să ies, să mă văd cu lumea, să folosesc culori când mă îmbrac, nu numai un tricou negru și niște blugi”, a explicat Evie pentru sursa citată.

Cererea în căsătorie a venit, natural, iar inelele de logodnă sunt cu adevărat speciale. ”Ăsta își schimbă culoarea în funcție de lumină și ăsta are imperfecțiuni care seamănă cu niște stele. Și aici este un os de dinozaur și o bucată de meteorit”, explică proaspății însurăței.

ADVERTISEMENT

Când au ajuns în fața ofițerului de stare civilă au avut mari emoții, pentru că legea din România nu permite căsătoriile între persoanele de același sex. Doar că, Evie a realizat că în buletin este încă bărbat, astfel că legea a fost lege și căsătoria a fost oficializată. Asta, deși ofițerul de stare civilă a strâmbat din nas pentru că Evie era îmbrăcată în femeie.

”Doamnă ofițer de la starea civilă a spus să mă duc acasă să mă schimb, că ea nu oficiază”, a explicat Evie.

ADVERTISEMENT

”Și eu m-am îmbrăcat special într-un sacou și în pantaloni de costum. Să vedem ce zice. Adică dacă se ia de ea, se ia și de mine. Și nici n-a vorbit cu mine. S-a uitat la mine și a zis “tu ești ok”. De ce sunt eu OK în pantaloni și ea nu în rochiță?! Am citit legile și am printat bucățele din lege care erau semnificative. Nu ne obligă nimeni, nu există nicio lege care să ne zică cum să ne îmbrăcăm”, a răbufnit Georgiana, mândră de faptul că a învins.

ADVERTISEMENT

Mai mult, mama Georgianei este mândră de alegerea făcută de fiica sa. ”În capul meu a fost „numai fii-mea putea să facă asta”. E foarte nonconformistă și se bucură de faptul ășta și își alege situații de viață provocatoare. Am zis „e un moment foarte important în viața ta și eu vreau să fac parte din viața ta”. Fiica mea a mai trecut printr-o căsătorie finalizată cu divorț, dar acum efectiv o văd foarte fericită și foarte potrivită, ca personalitate, cu Evie”, a declarat Luminița Codrescu, mama fetei.

Conform asociației ACCEPT, în România trăiesc 120.000 de persoane transgender. Aceștia s în străinătate, însă în țară nu le este recunoscut certificatul. Inclusiv și-a îndemnat enoriașii să nu-i judece pe cei din comunitatea LGBTQ.