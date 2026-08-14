Prima colosală câștigată de jucătorii Craiovei după calificarea în grupele europene. Ce sumă uriașă le poate intra în buzunare

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Universitatea Craiova va fi singura echipă din România în acest sezon care va reprezenta țara în cupele europene. După ce restul s-au făcut de râs, oltenii au șansa unei calificări istorice în Europa League. Pentru acest obiectiv elevii lui Coelho trebuie să treacă în play-off de Ararat-Armenia. În funcție de competiția în care vor ajunge, fotbaliștii vor primi prime consistente din partea lui Mihai Rotaru.

Câți bani plătește Mihai Rotaru pentru calificarea Universității Craiova în cupele europene

După ce timp de foarte mulți ani a ratat de fiecare dată faza grupelor, Universitatea Craiova va participa acum pentru al doilea an consecutiv într-o fază principală a unei cupe continentale. Anul trecut s-a calificat în UEFA Conference League, iar în acest sezon poate crește nivelul și să ajungă chiar în Europa League, unde adversarii sunt de prestigiu.

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În funcție de rezultatul dublei cu Ararat-Armenia, finanțatorul echipei pregătește prime consistente pentru toți jucătorii. Din informațiile obținute de FANATIK, primele pornesc de la 15 mii de euro și cresc până la 20 de mii de euro, însă sumele nu vor fi repartizate în mod egal. se va ține cont de minutele jucate, statutul de titular și contribuția directă la rezultatele obținute.

Ce sumă de bani și-a asigurat Universitatea Craiova după calificarea în play-off-ul Europa League

Pentru campioana României drumul spre calificarea cel puțin în Conference League este unul destul de accesibil, iar acest lucru se dovedește și în acest an. Universitatea Craiova nu a dat peste niciun „balaur” în drumul ei spre calificarea într-o fază principală europeană, ba chiar are șanse foarte mari să prindă Europa League trecând de adversari precum Vitebsk (Belarus), KuPS (Finlanda) și Ararat (Armenia).

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Chiar și dacă oltenii ar dezamăgi în fața adversarei din play-off-ul Europa League, aceștia tot ar merge, la fel ca anul trecut, în UEFA Conference League. Aici, însă este greu de crezut că oltenii nu ar reuși să obțină niciun punct împotriva unor adversari accesibili. O sumă realistă se ridică la 5,6 milioane de euro, vorbind strict din punct de vedere al premiilor oferite de UEFA.

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Dacă se va ajunge în Europa League, atunci sumele cresc, dar și dificultatea este pe măsură. Cu două victorii și două remize din cele 8 partide, Universitatea Craiova poate ajunge chiar și la 7,5 milioane de euro din premii, însă această performanță nu este ușor de obținut. Făcând o simulare, o grupă „a morții” în Europa League pentru U Craiova ar putea arăta în felul următor: Juventus, Real Sociedad, Marseille, Rennes, Bournemouth, Sunderland, Trabzonspor, NEC Nijmegen.