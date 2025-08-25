Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul

Un șofer de 42 de ani din Iași a fost condamnat pentru ultraj, după ce a lovit cu pumnul un jandarm în timpul violențelor de la protestul din 10 februarie 2025, care au avut loc în Piața Victoriei. Suporter înflăcărat al lui Călin Georgescu, individul a ieșit în stradă pentru a cere ”Turul 2 înapoi”, alături de alte sute de participanți. Protestul nu a fost autorizat și a fost organizat prin Tiktok.

Un șofer din Iași, condamnat pentru violențele de la protestele ”Turul 2 înapoi”

Dacian George Pruteanu, un bărbat cunoscut de jandarmi pentru prezența lui regulată la , a fost găsit vinovat pentru ultraj, instanța considerând că acesta prezintă ”un grad ridicat de pericol social”, având în vedere că acesta a lovit un reprezentant al statului care avea obligația de a asigura menținerea ordinii publice.

Pe de altă parte, judecătorii au apreciat că protestatarul violent ”a dat dovadă pe tot parcursul procesului penal de o bună conduită, a recunoscut fapta și a colaborat cu organele judiciare”. Sentința nu este definitivă iar procurorii au contestat-o deja cu apel.

Pruteanu s-a bucurat de îngăduința instanței, care a optat pentru o pedeapsă blândă: un an de închisoare cu suspendare. Termenul de supraveghere a fost stabilit la 3 ani, perioadă în care condamnatul este obligat să se prezinte la serviciul de probațiune. De asemenea, bărbatul este obligat să presteze 90 de zile de muncă neremunerată pentru Primăria Municipiului Iași (sediul administrativ, ștrandul municipal, baza de agrement Ciric, plaja Nicolina, stadionul Emil Alexandrescu, stadionul Tepro sau stadionul Tineretului).

Dacian George Pruteanu este necăsătorit, are studii universitare și lucrează ca șofer. Potrivit datelor din dosar, el a participat la protestele din 10 februarie și a încercat , după care a lovit cu pumnul unul dintre jandarmii care asigurau perimetrul. Colegii victimei nu au să-l rețină imediat pentru că acesta s-a retras în mulțime, după care a revenit în piață purtând alte haine.

Mărturia jandarmului lovit: ”M-am oprit cu spatele în botul unei mașini”

Jandarmul Florel Raicu a refuzat să se constituie parte civilă și a povestit că Pruteanu l-a lovit într-un moment în care se afla aproape de o mașină aflată în trafic.

”Printre persoanele respective se afla și un bărbat îmbrăcat cu o jachetă neagră cu mâneci de culoare albă, pantaloni roșii și un fes de culoare albă, care țipa și înjura. Acesta, văzând că era susținut de persoanele din spate, a venit spre mine, a început să gesticuleze din mâini, își luase o poziție de gardă.

În momentul în care l-am văzut am scos bastonul telescopic iar când a văzut acest lucru s-a retras puțin dar, ulterior, a pus mâna pe gardul metalic, trăgând de el. În acel moment l-am lovit cu bastonul telescopic peste mână.

S-a retras doi-trei metri în spate și s-a orientat spre colegul de lângă mine, gesticulând și înjurând. S-a apropiat la aproximativ 1 m de colegul meu și, crezând că îl va lovi, m-am îndreptat către el și l-am lovit în zona antebrațului cu bastonul. Atunci, s-a retras în mulțime dar s-a întors susținut de încă două persoane.

S-a repezit spre mine, eu m-am retras fiind cu spatele la stradă, unde treceau mașini, nefiind închisă încă circulația. M-am oprit cu spatele în botul unei mașini. Am dat să mă uit pentru o secundă în spatele meu pentru că nu știam ce se afla acolo. Când am întors privirea bărbatul respectiv era foarte aproape de mine, avea poziția de gardă și m-a lovit cu pumnul drept în zona capului, mai exact în zona frunții, pe partea stângă. A mai încercat să mă lovească și a doua oară cu pumnul dar nu a reușit”, a dezvăluit jandarmul în timpul audierilor.

Suporterul lui Călin Georgescu s-a scuzat că are un copil cu dizabilități

Abia după trei ore, forțele de ordine au reușit să-l identifice pe agresor în mulțime. Acesta a fost recunoscut după un fular tricolor, singurul obiect vestimentar pe care nu-l schimbase.

Dacian George Pruteanu susține că nu-și amintește să-l fi lovit pe jandarm, dar spune că a încercat. ”Dacă cumva am lovit pe respectivul jandarm, îmi pare rău”, le-a spus susținătorul lui Călin Georgescu procurorilor. El a dezvăluit că are în îngrijire un copil cu handicap de gradul II, care l-a însoțit la proteste pentru că nu a avut cu cine să-l lase. Bărbatul susține, în schimb, că intervenția jandarmilor în momentul în care a fost extras din mulțime a fost foarte violentă.

”La un moment dat am vrut să ies din mulțime și atunci au venit spre mine aproximativ 10 jandarmi, m-au trântit la pământ, mi-au pus piciorul pe cap și m-au dus la dubă și, ulterior la secția de poliție. Menționez că am zgârieturi la nivelul capului.

Nu îmi aduc aminte dacă am lovit vreun jandarm. Menționez că jandarmii au pulverizat spray lacrimogen în direcția mea, simțind în gură acest spray. Părerea mea este că aceștia au pulverizat spray față de mine”, a mai spus Pruteanu.

Violențele la protestele ”Turul 2 înapoi”. Fanii lui Călin Georgescu: ”Sacrificați-vă”

La data de 10 februarie 2025, câteva sute de manifestanți s-au adunat în Piața Victoriei pentru a protesta față e anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Spiritele s-au încins după ora 14:00, când în piață s-a anunțat că președintele Klaus Iohannis urmează să demisioneze. ”Ciolacu, demisia”, s-a auzit din mijlocul fanilor lui Călin Georgescu iar în paralel mai mulți protestatari au rupt cordoanele jandarmilor și au încercat să îndepărteze gardurile din fața Palatului Victoria. Unii dintre manifestanți au strigat: ”Sacrificați-vă” sau ”Mamele voastre sunt aici. Ce-o să faceți? Dați în ele”.

Șase scandalagii au fost reținuți, printre care și un cetățean polonez asupra căruia a fost găsit un cuțit.