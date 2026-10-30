Prima cumpănă pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îi va fi foarte greu”

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După 3 victorii consecutive în campionat, FCSB a înregistrat un nou eșec. „Roș-albaștrii” în Cupă, iar echipa lui Laurențiu Reghecampf poate rata milioanele de euro din calificarea în Europa League, în ale cărei preliminarii se ajunge prin câștigarea acestei competiții.

Moment de cotitură pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB

FCSB și-a compromis șansele pentru un trofeu care înseamnă participarea în preliminariile Europa League, competiție care presupune milioane de euro. Echipa lui Laurențiu Reghecampf, cel care imediat după fluierul final, a pierdut practic un meci mic cu o miză uriașă. Mihai Stoichiță a spus că tehnicianul român trăiește acum un moment delicat din cel de-al 3-lea său mandat la formația bucureșteană și că trebuie să își readucă jucătorii pe linia de plutire din punct de vedere al moralului.

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„Cum să nu fie greu? Principalul atu al lui Reghecampf că are trei victorii înainte… Consecutive! Ceea ce nu s-a întâmplat pe vremea lui Baciu. Este un moment greu și pentru Reghe. Acum cel mai greu lucru pentru el este să remonteze echipa. Am mai spus, pentru jocul următor. E greu la U Cluj! Gigi are încredere în Reghecampf. (n.r. – despre Aymen Boutoutaou) După meciul cu Rapid am rămas entuziasmat de ce am văzut la el. După meciul de aseară… Nu desumflat, dar revenit la normal. E un jucător care are totuși talent… Are, s-a văzut! Din păcate, spune-mi și mie, remarci pe cineva de la FCSB în meciul de aseară?”, a spus Mihai Stoichiță.

Vivi Răchită a pus la zid jucătorii FCSB-ului

Vivi Răchită a comentat la rândul său despre situația FCSB-ului, criticând în primul rând jucătorii pe care Laurențiu Reghecampf îi are la dispoziție. Expertul FANATIK consideră că acest rezultat i-a trezit pe bucureșteni la realitate, după ce victoriile anterioare din campionat îi entuziasmaseră peste măsură. „Nu sunt jucători cu valoare, pentru că dacă, ne uităm și la Universitatea Craiova, și Universitatea Craiova a jucat cu foarte mulți jucători care nu au prins minute, dar au făcut un rezultat bun cu o echipă de Liga 1!

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FCSB-ul a jucat cu jucători care sunt în lot și au intrat în repriza a doua titularii, nu? Așa spune Reghe, că-s titulari. Și nu s-a văzut absolut nimic. O echipă din Liga 2… Și-a schimbat antrenorul acum două etape, Sebi Moga. Și cu jucători care sunt împrumutați de la alte echipe sau jucători de valoarea Ligii 2. Și vii tu, FCSB, după trei victorii…. Și cu Oțelul și cu Voluntariul n-au fost jocuri care să spui că de aici încolo FCSB va face legea în Liga 1, ceea ce se și vede că uite, nu prea face…”, a comentat și Vivi Răchită.

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Mihăiță Pleșan a identificat marea problemă din lotul FCSB-ului. Ce a spus totuși despre Laurențiu Reghecampf

Prin intervenție telefonică, Mihăiță Pleșan a subliniat de asemenea calitatea îndoielnică a lotului de la FCSB. Agentul de jucători a scos în evidență marea problemă pe care o vede la echipa bucureșteană, anume aceea că are prea mulți străini care nu sunt ancorați cu adevărat la munca pe care trebuie să o facă la FCSB. „Din punctul meu de vedere, n-au un lot ok. Și n-au grup. N-au grup! Sunt foarte mulți străini, nu știu cât de interesați sunt de ce e în România sau se gândesc că e doar o rampă de lansare. Dar dacă nu joci bine aici, nu crede pe ea nimeni. Și lucrurile astea se văd. Eu cred foarte mult în Reghe ca antrenor, dar va fi foarte greu. Eu cred că până la urmă vor, vor ajunge acolo și se vor bate pentru primele patru, cinci locuri!”, a spus și Mihăiță Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.