Prima decizie a lui Mihai Rotaru după KuPS – Craiova 1-1: ce se va întâmpla cu Coelho. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova nu mai este deloc echipa extrem de sigură, compactă și solidă din sezonul trecut. Campioana are un început ezitant de sezon, atât în SuperLiga, cât și în cupele europene. Oltenii nu au convins nici în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League, remizând în Finlanda cu KuPS, 1-1. Decizia lui Mihai Rotaru după acest rezultat modest, dar mai ales după un nou joc care nu a convins.

Ce a decis Mihai Rotaru după KuPS – Craiova 1-1. Ce se întâmplă cu antrenorul Filipe Coelho

„Retrogradată” din Champions League după eliminarea în fața celor de la Levski Sofia, Universitatea Craiova a remizat pe terenul finlandezilor de la KuPS, scor 1-1, în prima manșă a celui de-al 3-lea tur preliminar din Europa League. Oltenii au prezentat două „fețe” în partida de la Kuopio. După ce au condus cu 1-0 la pauză, a urmat un act secund modest, în care KuPS a egalat și încă mai speră la calificare.

ADVERTISEMENT

Deși era favorită cu scandinavii, Craiova a fost din nou extrem de ezitantă în joc. . Oltenii au ajuns la 10 goluri primite în toate competițiile de la startul sezonului 2026 – 2027. În aceste condiții, conducerea clubului din Bănie a luat o decizie de parcurs în privința tehnicianului portughez.

„Mihai Rotaru și Mario Felgueiras vor avea o discuție cu Coelho pentru a înțelege care sunt cauzele debutului dezamăgitor în acest sezon. Antrenorul portughez va trebui să dea niște explicații. Să spună ce se întâmplă, de fapt. De ce echipa a ajuns să ia atâtea goluri? A primit zece goluri în toate competițiile. Craiova a luat campionatul anul trecut tocmai pentru o apărare de fier”, a fost informația oferită în exclusivitate de Horia Ivanovici, vineri, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cât de solid este scaunul lui Coelho la Universitatea Craiova în acest moment

E important de subliniat faptul că, în acest moment, nu se pune deloc problema îndepărtării lui Filipe Coelho. Există doar o dezamăgire evidentă în Bănie. Astfel, Mihai Rotaru și Mario Felgueiras vor să afle de la lusitanul care a adus 3 trofee în ultimele luni de ce există acest început dezamăgitor de sezon.

ADVERTISEMENT

În continuare, . Universitatea avea un culoar excelent pentru a spera chiar la grupe. În acest moment, oltenii au șanse mari și la grupele Europa League. Dacă vor trece de KuPS, în play-off vor înfrunta formația care va pierde „dubla” dintre Ararat-Armenia și Celje, din Liga Campionilor. În meciul tur, din Armenia, a fost 2-1.

ADVERTISEMENT