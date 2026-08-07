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Prima decizie a lui Mihai Rotaru după KuPS – Craiova 1-1: ce se va întâmpla cu Coelho. Exclusiv

Universitatea Craiova nu a impresionant în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League, remizând în Finlanda cu KuPS, 1-1. Decizia lui Mihai Rotaru în privința lui Filipe Coelho.
Adrian Baciu
07.08.2026 | 12:23
Prima decizie a lui Mihai Rotaru dupa KuPS Craiova 11 ce se va intampla cu Coelho Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Rotaru, decizie de ultim moment în privința lui Filipe Coleho, după KuPS - U Craiova 1-1. Sursa foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova nu mai este deloc echipa extrem de sigură, compactă și solidă din sezonul trecut. Campioana are un început ezitant de sezon, atât în SuperLiga, cât și în cupele europene. Oltenii nu au convins nici în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League, remizând în Finlanda cu KuPS, 1-1. Decizia lui Mihai Rotaru după acest rezultat modest, dar mai ales după un nou joc care nu a convins.

Ce a decis Mihai Rotaru după KuPS – Craiova 1-1. Ce se întâmplă cu antrenorul Filipe Coelho

„Retrogradată” din Champions League după eliminarea în fața celor de la Levski Sofia, Universitatea Craiova a remizat pe terenul finlandezilor de la KuPS, scor 1-1, în prima manșă a celui de-al 3-lea tur preliminar din Europa League. Oltenii au prezentat două „fețe” în partida de la Kuopio. După ce au condus cu 1-0 la pauză, a urmat un act secund modest, în care KuPS a egalat și încă mai speră la calificare.

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Deși era favorită cu scandinavii, Craiova a fost din nou extrem de ezitantă în joc. Cel puțin în actul secund de la Kuopio, elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au fost dominați de niște adversari mult mai slab cotați. Oltenii au ajuns la 10 goluri primite în toate competițiile de la startul sezonului 2026 – 2027. În aceste condiții, conducerea clubului din Bănie a luat o decizie de parcurs în privința tehnicianului portughez.

„Mihai Rotaru și Mario Felgueiras vor avea o discuție cu Coelho pentru a înțelege care sunt cauzele debutului dezamăgitor în acest sezon. Antrenorul portughez va trebui să dea niște explicații. Să spună ce se întâmplă, de fapt. De ce echipa a ajuns să ia atâtea goluri? A primit zece goluri în toate competițiile. Craiova a luat campionatul anul trecut tocmai pentru o apărare de fier”, a fost informația oferită în exclusivitate de Horia Ivanovici, vineri, la FANATIK SUPERLIGA.

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Cât de solid este scaunul lui Coelho la Universitatea Craiova în acest moment

E important de subliniat faptul că, în acest moment, nu se pune deloc problema îndepărtării lui Filipe Coelho. Există doar o dezamăgire evidentă în Bănie. Astfel, Mihai Rotaru și Mario Felgueiras vor să afle de la lusitanul care a adus 3 trofee în ultimele luni de ce există acest început dezamăgitor de sezon.

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În continuare, la Craiova există acea dezamăgire uriașă după eliminarea din UEFA Champions League cu Levski Sofia. Universitatea avea un culoar excelent pentru a spera chiar la grupe. În acest moment, oltenii au șanse mari și la grupele Europa League. Dacă vor trece de KuPS, în play-off vor înfrunta formația care va pierde „dubla” dintre Ararat-Armenia și Celje, din Liga Campionilor. În meciul tur, din Armenia, a fost 2-1.

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Prima decizie a lui Mihai Rotaru după KuPS - Craiova 1-1: ce se va întâmpla cu Coelho. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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