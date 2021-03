Prima decizie a lui Mulțescu la Dinamo! George Neagu, omul care a înjurat FCSB, a revenit în „Groapă”. Exclusiv

Gheorghe Mulțescu a luat prima decizie ca principal la Dinamo și l-a cooptat în staff-ul său pe George Neagu, cel care a făcut scandal-monstru la FCSB – Astra Giurgiu.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mulțescu va fi noul antrenor al „câinilor” după ce Jerry Gane și-a dat demisia în urma înfrângerii cu FC Argeș, iar „SMURD-ul” deja a început să ia primele decizii.

George Neagu are 35 de ani și a jucat ca fotbalist la Curtea de Argeș, unde a fost coleg chiar cu Mihai Pintilii. În cariera sa de prepator fizic a trecut pe la Hermannstadt, Dunărea Călărăși, Dinamo și Astra Giurgiu.

George Neagu se întoarce la Dinamo la insistențele lui Gheorghe Mulțescu

George Neagu a mai făcut parte din staff-ul „câinilor” în perioada în care era antrenor Eugen Neagoe, cu care a plecat apoi la Astra Giurgiu. Din informațiile FANATIK se pare că relația cu Neagoe s-a deteriorat foarte mult, iar Neagu stătea pe „bară” la Giurgiu de o lună de zile. Acesta o părăsise pe Dinamo chiar după meciul direct cu Astra Giurgiu din sezonul trecut, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Neagu a ajuns la Dinamo în martie 2020, când antrenor principal era Adrian Mihalcea, care l-a adus de la Dunărea Călărași, unde cei doi au colaborat. Acesta a continuat la Dinamo, chiar dacă Mihalcea și-a dat demisia după doar câteva luni, fiind înlocuit chiar cu Gigi Mulțescu.

Preparatorul fizic a fost regretat de către jucătorii lui Dinamo, metodele inedite ale preparatorului fizic fiind pe placul „câinilor”. Dezamăgit diferențele mari la nivel salarial dintre el și prepatorul fizic spaniol, Javi Reyes, George Neagu a decis să accepte oferta celor de la Astra Giurgiu.

A făcut un scandal-monstru și a înjurat FCSB, acum revine la Dinamo

George Neagu a fost în prim planul la meciul dintre FCSB și Astra Giurgiu, când oficialul echipei lui Neagoe i-a înjurat pe cei la FCSB în timpul partidei, lucru care s-a auzit și pe transmisia TV a meciului, dar și pe arbitrul Marcel Bîrsan, timp de două minute fără oprire.

Neagu și-a cerut la finalul partidei scuze și a explicat că a fost provocat de un membru al staff-ului FCSB, cu care a avut un schimb de replici mai dur: „Îmi cer scuze pentru acest incident în care am fost implicat. Este o situație neplăcută. Am fost înjurat de mama, iar mama mea este decedată. Nu am putut să trec cu vederea toate înjurăturile acelei persoane îmbrăcate cu o geacă pe care erau inscripționate însemnele FCSB”, a declarat membrul staff-ul Astrei Giurgiu după partida de pe 16 ianuarie, potrivit GSP.

Totul conflictul a plecat de la o lovitură cu cotul a lui Vali Crețu la Constantin Budescu, iar preparatorul fizic și-a continuat discursul dur și i-a ironizat pe cei de la FCSB: „Este voie cu fani la meci? Cum este posibil ca cineva să înjure încontinuu? A depășit limita și am ajuns și eu prea departe. Îmi cer scuze”, a mai explicat George Neagu la acel moment.

