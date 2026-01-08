Prima decizie luată de Dan Șucu la Genoa, după ce a fost contestat de suporteri. Se întâmplă chiar la primul meci

ADVERTISEMENT

Start de an tensionat la Genoa. Suporterii echipei din Serie A nu mai au răbdare cu Dan Șucu. Ce decizie a luat patronul român după evenimentele recente.

Decizia luată de Dan Șucu la Genoa după protestul suporterilor

Genoa se află într-o situație delicată în acest sezon. „Grifonii” au acumulat 15 puncte după 18 etape și se află pe locul 17, primul deasupra locurilor care duc în eșalonul secund.

Antrenorul Daniele De Rossi a vorbit la conferința de presă premergătoare jocului cu AC Milan, programat joi, 8 ianuarie, de la ora 21:45. Tehnicianul a anunțat că Dan Șucu a hotărât să vină și să asiste la meci.

„Este un meci delicat împotriva unei echipe cu calități care se luptă pentru titlu. Ca întotdeauna, vom intra pe teren cu gândul să luăm puncte și să faci asta unei echipe precum AC Milan trebuie să fii meticulos și să fim concentrați la fiecare aspect.

Va trebui să fim foarte buni în a gestiona ambele faze, mai bine decât am făcut în ultimele meciuri. Președintele Șucu va fi și el la meci, iar prezența sa este mereu un semn pozitiv pentru toată lumea.

În calendarul nostru sunt două jocuri în doar câteva zile, dar trebuie să o luăm meci cu meci, concentrându-ne exclusiv la Meazza. Nu vom face calcule pentru următorul meci. Jucătorii care au părut cei mai pregătiți în aceste zile de pregătire la Pegli vor intra pe teren”, a spus Daniele De Rossi, conform

Mesajul dur afișat de fanii lui Genoa pentru Dan Șucu

Decizia afaceristului român vine imediat după ce suporterii s-au revoltat la baza de antrenament a echipei. Deși Șucu promisese câteva surprize plăcute în acest mercato de iarnă, Genoa nu a adus niciun jucător până acum.

„Crăciunul a trecut, iar Boboteaza nu ne-a adus niciun cadou! Vântul va purta toate promisiunile!! Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”, a fost mesajul amenințător semnat de grupările de fani 5R, CRB și LR.