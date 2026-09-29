Prima decizie luată de Gică Hagi după umilința cu Bosnia! Ce s-a întâmplat în cantonamentul de la Mogoșoaia

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Gică Hagi (61 de ani) a supraestimat calitatea fotbaliștilor pe care îi are la dispoziție la lotul național și a crezut că poate face față selecționatelor din Suedia și Bosnia cu două formule de start total diferite. iar la conferința de presă și-a turnat cenușă în cap pentru acest lucru. Înaintea plecării spre Varșovia, unde „tricolorii” vor întâlni Polonia, Hagi a luat o decizie importantă pentru a mai detensiona atmosfera.

Ce decizie a luat Gică Hagi cu puțin timp înaintea deplasării naționalei la Varșovia

Atmosfera după primele două meciuri din Nations League ale naționalei lui Hagi este destul de tensionată. iar moralul lor este la pământ în acest moment.

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FANATIK a aflat că pentru a regla acest lucru Gică Hagi a luat decizia de a le permite fotbaliștilor să își aducă soțiile și copiii în cantonament și a organizat o masă pentru toată lumea marți seară, 29 septembrie, la ora 22:00. Vineri, „tricolorii” vor merge în Polonia pentru a 3-a etapă din UEFA Nations League, iar, înainte de zborul spre Varșovia, Gică Hagi le va mai da un răgaz de 2-3 ore în care fotbaliștii pot lua masa alături de familiile lor.

Duel crucial pentru România! O înfrângere ar face dificilă evitarea ultimului loc

Gică Hagi a pornit optimist în această ediție de UEFA Nations League și a sperat la 12 puncte din cele 4 meciuri, însă până acum situația arată horror. „Tricolorii” nu au obținut niciun punct din primele două meciuri, iar viitorul pare din ce în ce mai sumbru.

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Următorul meci va fi împotriva Poloniei, care a obținut un singur punct din primele două întâlniri. Dacă naționala lui Lewandowski se va impune împotriva României la Varșovia, atunci „tricolorii” lui Hagi ar rămâne cu 0 puncte, la 4 puncte distanță de locul al 3-lea, ceea ce ar face aproape imposibilă evitarea ultimei poziții. Cel mai probabil,