Sport

Prima decizie luată de Gică Hagi după umilința cu Bosnia! Ce s-a întâmplat în cantonamentul de la Mogoșoaia

După ce și-a recunoscut vina în urma înfrângerii cu Bosnia și Herțegovina de pe Arena Națională, Gică Hagi a luat o primă decizie! Ce s-a întâmplat la Mogoșoaia
Ciprian Păvăleanu
29.09.2026 | 22:34
Prima decizie luata de Gica Hagi dupa umilinta cu Bosnia Ce sa intamplat in cantonamentul de la Mogosoaia
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi a luat prima decizie după înfrângerea cu Bosnia. Foto: sport.pictures.eu.
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Gică Hagi (61 de ani) a supraestimat calitatea fotbaliștilor pe care îi are la dispoziție la lotul național și a crezut că poate face față selecționatelor din Suedia și Bosnia cu două formule de start total diferite. Decizia sa s-a dovedit a fi una neinspirată, iar la conferința de presă și-a turnat cenușă în cap pentru acest lucru. Înaintea plecării spre Varșovia, unde „tricolorii” vor întâlni Polonia, Hagi a luat o decizie importantă pentru a mai detensiona atmosfera.

Ce decizie a luat Gică Hagi cu puțin timp înaintea deplasării naționalei la Varșovia

Atmosfera după primele două meciuri din Nations League ale naționalei lui Hagi este destul de tensionată. „Tricolorii” au pierdut atât meciul din Suedia, cât și pe cel de pe Arena Națională, contra Bosniei, iar moralul lor este la pământ în acest moment.

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FANATIK a aflat că pentru a regla acest lucru Gică Hagi a luat decizia de a le permite fotbaliștilor să își aducă soțiile și copiii în cantonament și a organizat o masă pentru toată lumea marți seară, 29 septembrie, la ora 22:00. Vineri, „tricolorii” vor merge în Polonia pentru a 3-a etapă din UEFA Nations League, iar, înainte de zborul spre Varșovia, Gică Hagi le va mai da un răgaz de 2-3 ore în care fotbaliștii pot lua masa alături de familiile lor.

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Gică Hagi a pornit optimist în această ediție de UEFA Nations League și a sperat la 12 puncte din cele 4 meciuri, însă până acum situația arată horror. „Tricolorii” nu au obținut niciun punct din primele două meciuri, iar viitorul pare din ce în ce mai sumbru.

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Următorul meci va fi împotriva Poloniei, care a obținut un singur punct din primele două întâlniri. Dacă naționala lui Lewandowski se va impune împotriva României la Varșovia, atunci „tricolorii” lui Hagi ar rămâne cu 0 puncte, la 4 puncte distanță de locul al 3-lea, ceea ce ar face aproape imposibilă evitarea ultimei poziții. Cel mai probabil, pentru următoarele două meciuri Gică Hagi se va baza pe fotbaliștii care au jucat în Suedia.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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