Prima declarație a criminalului din Arad! Ce a putut să spună călăul în fața jurnaliștilor: ”Nu judec…”

Criminalul din Arad, care și-a ucis fosta iubită, a făcut primele declarații după ce a fost reținut. Cum a reacționat acesta la întrebările jurnaliștilor
Codrina Menţel
07.08.2025 | 16:47
Prima declaratie a criminalului din Arad Ce a putut sa spuna calaul in fata jurnalistilor Nu judec
Criminalul din Arad, care și-a ucis fosta concubină, a dat primele declarații. A început să plângă în fața jurnaliștilor. Foto: captură video Antena3 CNN/ captură video aradon.ro/ colaj Fanatik

Nicolae, ucigașul din Arad care și-a ucis fosta concubină după ce a târât-o cu mașina mai bine de 1 kilometru, a făcut primele declarații după ce a fost reținut. Acesta a început să plângă în fața jurnaliștilor.

Reacția criminalului din Arad, după ce a fost luat la întrebări de jurnaliști

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au informat, joi, că procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului, cercetat pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Ucigașul din Arad urmează să fie prezentat, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.

Jurnaliștii l-au luat la întrebări pe Nicolae înainte de a ajunge în fața magistraților. Acesta a izbucnit în lacrimi și a menționat că regretă ceea ce a făcut.

„Nu judec, nu știu ce am făcut, îmi pare rău. Problema e că nu am gândit. Normal că îmi pare rău”, a spus el, plângând, conform antena3.ro.

Anchetatorii au dezvăluit firul crimei și motivul conflictului dintre cei doi

De asemenea, oamenii legii vin cu mai multe detalii și dezvăluie firul crimei din seara zilei de marți. Se pare că cei doi au avut o relație de 15 ani, care s-a terminat în urmă cu aproximativ două luni.

Astfel, Nicolae a venit la restaurantul în care Romina lucra și i-a cerut socoteală. Între cei doi a izbucnit un scandal din cauza unor mesaje pe care femeia i le-a dat altui bărbat. Victima a mers la mașina fostului iubit, s-a aplecat pe geam, în interiorul autoturismului, l-a zgâriat pe acesta pe față, moment în care bărbatul s-a înfuriat. A prins-o de mână și a pornit mașina.

„Între cei doi au avut loc discuţii contradictorii în legătură cu nişte mesaje pe care victima le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat. Pe fondul acelor discuţii inculpatul s-a deplasat la autoturismul pe care-l parcase în apropiere, a urcat în acesta, a lăsat geamul din dreapta jos şi i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine.

Victima IRC s-a deplasat la autoturismul fostului concubin, la geamul din partea dreaptă, care era deschis, a intrat prin geamul deschis în autovehicul şi l-a zgâriat pe acesta, cu mâna dreaptă, pe frunte şi pe nas, moment în care ONM a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat”, au stabilit anchetatorii.

