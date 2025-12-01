Prima declarație a lui Andre Duarte după ce a fost prezentat la FCSB. A rostit 13 cuvinte

ADVERTISEMENT

FCSB l-a prezentat oficial pe fundașul central portughez Andre Duarte, care a semnat cu gruparea „roș-albastră” din postura de jucător liber, după despărțirea de formația maghiară Ujpest. Lusitanul a oferit o scurtă reacție pentru pagina oficială a clubului după ce a semnat cu FCSB.

Andre Duarte, prima reacție după ce a semnat cu FCSB. Ce a declarat portughezul

Andre Duarte (28 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB. Fundașul central de 1.95m a oferit o primă reacție după revenirea în Superliga României, unde a mai evoluat în sezonul 2022-2023 pentru FC U Craiova. „Bună ziua! Sunt foarte fericit că sunt aici și ne vedem la stadion”, au fost cuvintele rostite de portughez, în limba română, pentru .

. Fundașul va purta tricoul cu numărul 3, care i-a „aparținut” ultima dată lui Ionuț Panțîru. Duarte va putea să evolueze pentru gruparea „roș-albastră” începând de luna viitoare, așadar acesta ar putea să debuteze în prima partidă oficială a FCSB-ului din 2026, care va avea loc pe 17 ianuarie, în deplasare contra lui FC Argeș.

Cine este Andre Duarte

Pe parcursul junioratului, Andre Duarte a evoluat la academiile mai multor cluburi din Portugalia, cel mai important dintre ele fiind Sporting. La nivel de seniori, acesta a debutat la Sacavenense și a mai jucat în țara natală pentru Estoril B, Alverca, Praiense și Estrela, înainte de a-și începe prima experiență în străinătate, la FC U Craiova, în 2022.

Portughezul a avut evoluții pozitive în România, fiind numit „Jucătorul sezonului” la FC U Craiova, iar după doar un an a semnat cu Reggiana, formație din divizia secundă a Italiei. Nu a jucat niciun meci oficial în „Cizmă”, fiind împrumutat la gruparea croată Osijek, care a plătit 200.000 de euro în schimbul său în iulie 2024. O lună și jumătate mai târziu, croații și-au dublat investiția, primind 400.000 de euro în schimbul lui Duarte de la formația maghiară Ujpest, .