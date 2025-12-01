Sport

Prima declarație a lui Andre Duarte după ce a fost prezentat la FCSB. A rostit 13 cuvinte

Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB, formație cu care a semnat după ce s-a despărțit de maghiarii de la Ujpest. Care a fost prima reacție a fostului jucător de la FC U Craiova.
Bogdan Mariș
01.12.2025 | 18:33
Prima declaratie a lui Andre Duarte dupa ce a fost prezentat la FCSB A rostit 13 cuvinte
ULTIMA ORĂ
Andre Duarte a oferit o primă reacție după transferul la FCSB. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB l-a prezentat oficial pe fundașul central portughez Andre Duarte, care a semnat cu gruparea „roș-albastră” din postura de jucător liber, după despărțirea de formația maghiară Ujpest. Lusitanul a oferit o scurtă reacție pentru pagina oficială a clubului după ce a semnat cu FCSB.

Andre Duarte, prima reacție după ce a semnat cu FCSB. Ce a declarat portughezul

Andre Duarte (28 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB. Fundașul central de 1.95m a oferit o primă reacție după revenirea în Superliga României, unde a mai evoluat în sezonul 2022-2023 pentru FC U Craiova. „Bună ziua! Sunt foarte fericit că sunt aici și ne vedem la stadion”, au fost cuvintele rostite de portughez, în limba română, pentru pagina oficială a celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Andre Duarte la FCSB a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK încă de pe 25 noiembrie. Fundașul va purta tricoul cu numărul 3, care i-a „aparținut” ultima dată lui Ionuț Panțîru. Duarte va putea să evolueze pentru gruparea „roș-albastră” începând de luna viitoare, așadar acesta ar putea să debuteze în prima partidă oficială a FCSB-ului din 2026, care va avea loc pe 17 ianuarie, în deplasare contra lui FC Argeș.

Cine este Andre Duarte

Pe parcursul junioratului, Andre Duarte a evoluat la academiile mai multor cluburi din Portugalia, cel mai important dintre ele fiind Sporting. La nivel de seniori, acesta a debutat la Sacavenense și a mai jucat în țara natală pentru Estoril B, Alverca, Praiense și Estrela, înainte de a-și începe prima experiență în străinătate, la FC U Craiova, în 2022.

ADVERTISEMENT
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei...
Digi24.ro
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

Portughezul a avut evoluții pozitive în România, fiind numit „Jucătorul sezonului” la FC U Craiova, iar după doar un an a semnat cu Reggiana, formație din divizia secundă a Italiei. Nu a jucat niciun meci oficial în „Cizmă”, fiind împrumutat la gruparea croată Osijek, care a plătit 200.000 de euro în schimbul său în iulie 2024. O lună și jumătate mai târziu, croații și-au dublat investiția, primind 400.000 de euro în schimbul lui Duarte de la formația maghiară Ujpest, pentru care acesta a evoluat până luna trecută.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le...
Digisport.ro
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
1.72 este cota oferită de BETANO pentru „Sub 2.5 goluri” în meciul UTA - FCSB din Cupa României Betano
Live blog România – Danemarca, CM Handbal Feminin 2025. Modificare importantă în tabăra...
Fanatik
Live blog România – Danemarca, CM Handbal Feminin 2025. Modificare importantă în tabăra „tricolorelor”
Fotbaliștii României, mesaj emoționant de 1 Decembrie. Ce au transmis „tricolorii” milioanelor de...
Fanatik
Fotbaliștii României, mesaj emoționant de 1 Decembrie. Ce au transmis „tricolorii” milioanelor de suporteri ai echipei naționale
Fanatik SuperLiga, marți, 2 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 2 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după meciurile din etapa 18
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!