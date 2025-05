Prima demisie importantă după alegerile prezidențiale: Elena Lasconi pleacă de la șefia USR

Demisie importantă într-un partid parlamentar, la o zi după alegerile prezidențiale. Elena Lasconi a anunțat că pleacă de la șefia USR. ”Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment”, spune aceasta.

Elena Lasconi și-a dat demisia din funcția de președinte al USR: ”Plec cu inima împăcată”

și-a anunțat demisia din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR). Spune că o face ”cu inima împăcată” că în ultimul an a făcut tot ce a ținut de ea ”pentru ca România să fie mai bine”

”A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine”, .

În același comunicat, fosta candidată la prezidențiale mai spune că a făcut ”tot ceea ce era corect pentru un om care și-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică” și că a ”luptat un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani”.

”Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem”.

În ciuda demisiei, Elena Lasconi anunță că va ”rămâne activă în viața publică și în efortul de schimbare a clasei politice vechi și dedicată serviciului public (…). Vă puteți baza pe mine că rămân la fel de determinată să ajut cu toată puterea orice demers care ne va face să scăpăm de un sistem ticălos. Am speranța, și sper că o aveți și voi, că împreună vom reuși să dăm țării noastre ceea ce merită: un viitor bun, spre Vest, fără corupție.”

După acest comunicat, Lasconi a postat și un clip video pe pagina ei de Facebook:

Elena Lasconi, scor modest în turul 1 al alegerilor prezidențiale

”Finalistă” la alegerile prezidențiale de pe 24 noiembrie, anulate ulterior de CCR, Elena Lasconi a intrat optimistă și la scrutinul de pe 4 mai. De această dată, șefa USR a obținut extrem de modest. Doar 252.000 de români i-au acordat votul, un procent de 2,68%.