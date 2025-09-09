Sport

Prima demitere de antrenor în Premier League! Tehnicianul-revelație a fost dat afară după doar 3 etape

Premier League se află în pauză, asta în contextul meciurilor echipelor naționale, însă evenimentele nu au cum să se oprească. Un antrenor a fost demis după doar 3 etape.
Iulian Stoica
09.09.2025 | 10:15
Surpriză în Premier League! Un antrenor a fost demis după doar 3 etape. Sursă foto: hepta

Premier League are în față etapa a 4-a, însă o surpriză de proporții a lovit cel mai important campionat din lume. Antrenorul-revelație din sezonul trecut a fost demis de către club după doar 3 runde disputate.

Nuno Espírito Santo, demis după doar 3 etape în Premier League

Aflat în pauza internațională, campionatul Angliei a primit o veste neașteptată. Nuno Espírito Santo, antrenorul-revelație din sezonul trecut, a fost demis de către „Gigi Becali din Grecia”, Evangelos Marinakis.

Decizia este extrem de surprinzătoare, asta în contextul în care echipa a obținut 4 puncte în primele 3 etape și părea să meargă din mai bine în mai bine. Cu Nuno Espírito Santo pe banca tehnică, Nottingham Forest a încheiat pe treapta a 7-a în sezonul trecut, cea mai bună clasare din sezonul 1994/1995.

„Nottingham Forest Football Club confirmă că, în urma circumstanțelor recente, Nuno Espírito Santo a fost eliberat astăzi din funcția de antrenor principal.

Clubul îi mulțumește lui Nuno pentru contribuția sa dintr-o perioadă foarte de succes pe City Ground, în special pentru rolul său din sezonul 2024/25, care va rămâne mereu amintit cu drag în istoria Clubului. Ca cineva care a jucat un rol esențial în succesul nostru din sezonul trecut, el va avea întotdeauna un loc special în călătoria noastră”, s-a arătat în comunicatul emis de Nottingham Forrest.

Evangelos Marinakis l-a dat afară pe Nuno Espírito Santo după ce antrenorul și-a expus nemulțumirea

Controversatul Evangelos Marinakis este patronul de la Nottingham Forrest. În ciuda ca echipa mergea bine și se pregătea de „Faza Ligii” UEFA Europa League, omul de afaceri a decis ca drumurile cu Nuno Espírito Santo să ajungă la final.

Contextul este unul interesant, Nuno Espírito Santo declarând în urmă cu 2 săptămâni că relația sa cu Evangelos Marinakis s-a deteriorat: „Relaţia noastră s-a schimbat şi nu mai suntem la fel de apropiaţi. Toată lumea de la club ar trebui să ne susţină, dar nu este cazul”.

Rămâne de văzut spre ce antrenor se vor orienta „Pădurarii”, însă un lucru e cert, anume că Nuno Espírito Santo a reușit să facă istorie la un club care se bătea an de an pentru evitarea retrogradării în Premier League.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
