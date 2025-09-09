Prima demitere de antrenor în Premier League! Tehnicianul-revelație a fost dat afară după doar 3 etape

Premier League are în față etapa a 4-a, însă o surpriză de proporții a lovit cel mai important campionat din lume. Antrenorul-revelație din sezonul trecut a fost demis de către club după doar 3 runde disputate.

ADVERTISEMENT

Nuno Espírito Santo, demis după doar 3 etape în Premier League

Aflat în pauza internațională, campionatul Angliei a primit o veste neașteptată. Nuno Espírito Santo, antrenorul-revelație din sezonul trecut, a fost demis de către .

Decizia este extrem de surprinzătoare, asta în contextul în care echipa a obținut 4 puncte în primele 3 etape și părea să meargă din mai bine în mai bine. Cu Nuno Espírito Santo pe banca tehnică, Nottingham Forest a încheiat pe treapta a 7-a în sezonul trecut, cea mai bună clasare din sezonul 1994/1995.

ADVERTISEMENT

„Nottingham Forest Football Club confirmă că, în urma circumstanțelor recente, Nuno Espírito Santo a fost eliberat astăzi din funcția de antrenor principal.

Clubul îi mulțumește lui Nuno pentru contribuția sa dintr-o perioadă foarte de succes pe City Ground, în special pentru rolul său din sezonul 2024/25, care va rămâne mereu amintit cu drag în istoria Clubului. Ca cineva care a jucat un rol esențial în succesul nostru din sezonul trecut, el va avea întotdeauna un loc special în călătoria noastră”, s-a arătat în comunicatul emis de Nottingham Forrest.

ADVERTISEMENT

Evangelos Marinakis l-a dat afară pe Nuno Espírito Santo după ce antrenorul și-a expus nemulțumirea

. În ciuda ca echipa mergea bine și se pregătea de „Faza Ligii” UEFA Europa League, omul de afaceri a decis ca drumurile cu Nuno Espírito Santo să ajungă la final.

ADVERTISEMENT

Contextul este unul interesant, Nuno Espírito Santo declarând în urmă cu 2 săptămâni că relația sa cu Evangelos Marinakis s-a deteriorat: „Relaţia noastră s-a schimbat şi nu mai suntem la fel de apropiaţi. Toată lumea de la club ar trebui să ne susţină, dar nu este cazul”.

Rămâne de văzut spre ce antrenor se vor orienta „Pădurarii”, însă un lucru e cert, anume că Nuno Espírito Santo a reușit să facă istorie la un club care se bătea an de an pentru evitarea retrogradării în Premier League.