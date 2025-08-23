Prima doamnă a Turciei cere ajutorul Melaniei Trump pentru copiii din Gaza. Emine Erdogan: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat bucuria”

Prima doamnă a Turciei i-a transmis un mesaj Melaniei Trump. Emine Erdogan a îndemnat-o pe soția lui Donald Trump să ia legătura cât mai repede cu premierul israelian și să îi aducă în vedere problema copiilor din Gaza. Mesajul primei doamne a Turciei vine în contextul în Gaza se luptă, oficial, cu foametea.

ADVERTISEMENT

Ermine Erdogan a făcut un apel către Melania Trump

să vorbească în apărarea copiilor afectați de războiul Israelului în Gaza, informează . Într-o scrisoare publicată de președinția Turciei sâmbătă, doamna Erdogan a spus că Gaza a devenit un „cimitir pentru copii”, adresându-se doamnei Trump: „Trebuie să ne unim vocile și puterea împotriva acestei nedreptăți.”

Mesajul vine în contextul în care experții în securitate alimentară sprijiniți de ONU au evaluat că aproximativ jumătate de milion de oameni suferă de foamete în Gaza, iar viața a 132.000 de copii este amenințată de malnutriție. Doamna Erdogan a încurajat-o, de asemenea, pe doamna Trump să facă un apel direct către prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, pentru „a pune capăt crizei umanitare din Gaza.”

ADVERTISEMENT

Mesajul transmis de Emine Erdogan Melaniei Trump

„În aceste zile, când lumea trăieşte o deşteptare colectivă şi recunoaşterea Palestinei a devenit o voinţă globală, cred că apelul dumneavoastră în numele Gazei ar îndeplini o responsabilitate istorică faţă de poporul palestinian. Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat bucuria. Copiii din Palestina au dreptul la aceeaşi bucurie, aceeaşi libertate, acelaşi viitor demn.

Împărtăşesc profund sentimentele exprimate în scrisoarea dumneavoastră, ca mamă, ca femeie, ca om, şi sper că speranţa dumneavoastră va înflori şi pentru copiii din Gaza, care tânjesc după pace şi linişte. (…) Dar încă mai avem o şansă pentru cei peste un milion de copii din Gaza care au reuşit să supravieţuiască. A sosit momentul.”, a transmis Emine Erdogan.

ADVERTISEMENT

Foametea din Gaza, confirmată de raportul IPC

(IPC) a confirmat existența foametei în și în jurul orașului Gaza. Potrivit raportului, viitorul este sumbru, avertizând că 640.000 de oameni vor fi supuși „condițiilor catastrofale” între mijlocul lunii august și sfârșitul lunii septembrie. Raportul IPC a menționat impactul deosebit pe care lipsa hranei l-a avut asupra copiilor. Mai exact, unul din trei copii din Gaza suferă de malnutriție acută.

ADVERTISEMENT

De asemenea, raportul estimează că până în iunie 2026, malnutriția va reprezenta un pericol pentru 132.000 de copii cu vârsta sub cinci ani. Ministerul Sănătății condus de Hamas a declarat că 112 din cei 273 de oameni care au murit din cauza malnutriției sunt copii. Raportul a apărut în contextul în care Israel se pregătește să lanseze o nouă ofensivă militară vizând ocuparea orașului Gaza.

în Gaza. De asemenea, acuză experții IPC de părtinire, de schimbarea metodologiilor de evaluare a foametei și de folosirea datelor furnizate de Hamas. IPC a respins aceste critici.