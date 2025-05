„Prima duminică de alegeri fără PSD. E semnalul unei crize”. Eșecul social-democraţilor la prezidențiale, analizat dur de un „greu” al partidului

De altfel, Partidul Social Democrat nu a reușit să își ducă candidatul în finala prezidențială nici acum, nici în decembrie, atunci când CCR a decis anularea turului secund al prezidențialelor. Sociologul anunță că PSD a făcut multe greșeli și a dezamăgit mulți oameni, astfel că ar fi nevoie ca tinerii din partid să facă un pas în față, cu PSD în opoziție.

„Prima duminică de alegeri fără PSD. E semnalul unei crize”

”Astăzi este prima prima duminică de alegeri fără noi, fără PSD. Prima duminică în care oamenii de stânga din România nu au un candidat pe buletinul de vot. Este prima duminică în care nu suntem prezenți în confruntarea directă a ideilor și valorilor, în care vocea social-democrației românești este absentă.

pe care trebuie să o privim în față, cu sinceritate și curaj. Am ajuns aici din cauza propriilor noastre erori strategice și a unei lungi serii de concesii care ne-au slăbit identitatea.

Lipsa asumării clare a valorilor de stânga, a unui mesaj autentic și curajos, ne-a făcut să părem că ne ascundem sub radarul politicii, sperând că vom supraviețui prin tăcere și compromis. Am greșit atunci când am crezut că putem înlocui proiectele și viziunea cu strategii de moment, atunci când am preferat confortul unor alianțe conjuncturale în locul fidelității față de valorile social-democrației”, a explicat Vasile Dâncu.

Vasile Dâncu nu crede că e oportun să existe o vânătoare de vrăjitoare

le reamintește colegilor săi de partid că au greșit pentru că au uitat să coboare în rândul oamenilor și să discute cu aceștia. ”Astăzi este prima duminică fără noi, prima duminică în care vocea stângii autentice lipsește de la vot. Este o duminică în care mulți dintre noi vor merge la urne cu neîncredere, în lipsa unei direcții clare. Este prețul plătit pentru concesii repetate, superficialitate și lipsa curajului.

Și poate că acest sentiment al îndoielii și al incertitudinii este împărtășit și de alți români, care simt la fel, care simt că astăzi nu avem de ales între idealuri, ci între temeri și compromisuri. La fel ca mulți dintre românii care astăzi merg la vot, nici noi nu mai avem încredere în unanimități impuse și în discursuri construite din frică și din resentimente”, a completat Dâncu.

În încheiere, Dâncu remarcă cum partidul poate să renască doar dacă politicienii vechi vor fi dispuși să lase locul celor noi, cu voință. Până atunci, este important să nu fie pornită o ”vânătoare de vrăjitoare” care să găsească vinovatul pentru această situație, ci, mai degrabă să fie găsite soluții pentru a face din PSD un partid credibil din nou.