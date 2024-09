Prima echipă care anunță că-l vrea pe Marius Ștefănescu de la FCSB: „Îl așteptăm. Își va reveni ca fotbalist dacă nu are loc la Gigi Becali”

Marius Ștefănescu nu mai e în grațiile patronului de la FCSB și deja e dorit la o altă echipă. În vară,

Prima echipă care și-a exprimat intenția de a îl transfera pe Marius Ștefănescu de la FCSB

Sepsi l-a cedat în vară la FCSB pe Marius Ștefănescu (26 de ani). În schimbul mijlocașului ofensiv, covăsnenii trebuie să primească 1.250.000 de euro. dar l-ar vrea înapoi pe fotbalist.

„(n.r. – Există varianta să se întoarcă în iarnă la Sepsi?) Îl așteptăm cu brațele deschise. Dacă nu-l vrea domnul Becali la FCSB, noi îl așteptăm cu brațele deschise. La noi a jucat bine, la noi s-a simțit bine. Eu zic că dacă revine la noi o să își revină și ca fotbalist.

Dar până atunci așteptăm toți banii pentru că așa mi se pare corect. Eu nu vorbesc despre bani, dar eu, ca director sportiv, aștept să revină pentru că pe noi ne-ar putea ajuta mult”, a declarat Atilla Hadnagy, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Marius Ștefănescu nu a mai jucat din 1 septembrie pentru FCSB, de la victoria roș-albaștrilor cu UTA Arad, scor 2-0. Totuși, fosta vedetă de la Sepsi ar putea apărea pe teren chiar împotriva echipei de la care l-a cumpărat Gigi Becali.

Sepsi și FCSB sunt adversare în etapa a 11-a din SuperLiga. Meciul de la Sf. Gheorghe este programat duminică, 29 septembrie, de la ora 21:30. Marius Ștefănescu a jucat până acum 14 meciuri în tricoul roș-albastru și a reușit să marcheze 2 goluri și să ofere 1 assist.

„Credeam că are onoare”

Deși directorul sportiv Atilla Hadnagy își dorește din tot sufletul ca Ștefănecu să fie iar jucătorul lui Sepsi, patronul Laszlo Dioszegi are o altă viziune. E foc și pară pe fostul său fotbalist.

„N-aş mai avea încredere acum în el (n.r. – în Ștefănescu). Anul trecut, după lungi negocieri, i-am prelungit contractul cu doi ani, deşi era clar că se vede la un alt club.

Ne spusese că îşi doreşte un transfer în străinătate şi că nu se pune absolut deloc problema să ajungă la FCSB, am avut încredere în ce a zis.

Apoi, FCSB i-a oferit mai mulţi bani şi a vrut imediat să plece. După ceva vreme, antrenorul Bernd Storck mi-a spus că jucătorul nu mai e cu mintea la antrenamente, aşa că m-am gândit că cel mai bine e să-l vindem.

Am învăţat să nu mai am încredere în jucători. M-a durut această situaţie. Am crezut că are onoare şi că va merge în străinătate, nu la FCSB.

Au fost cluburi din liga a doua din Germania şi Franţa interesate de el, dar au decis că nu se apără foarte bine, aşa că nu-l vor cumpăra. La FCSB se spune că nu joacă prea bine, îi va fi greu să intre în echipă”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform .

