Prima echipă de la Cercul Arctic, care ajunge în semifinalele cupelor europene. Secretele lui Bodø/ Glimt, surpriza din Europa League, care acum doi ani se chinuia să bată Sepsi

Bodø/Glimt este surpriza sezonului în cupele europene. Echipa unui orășel cu mai puțin de 50.000 de locuitori, aflată la două ore spre nord de Cercul Artic, a urcat în careul de ași al Europa League. . În cealaltă semifinală se întâlnesc Athletic Bilbao și Manchester United.

La Bodø se termină calea ferată norvegiană

Un oraș unde vara este lumină aproape 24 de ore din 24, Bodø, unde se află și o bază aeriană NATO, a fost rareori renumit pentru fotbalul său. Pentru că asocierea cu Glimt – „flash” în norvegiană – nu forma unul dintre cluburile mari ale țării.

ADVERTISEMENT

Fondată în 1916, echipei nu i s-a permis să concureze în liga națională până în 1971. Orașul Bodø era prea în nord, la 16 ore cu mașina de Oslo. Izolat de restul țării, iar norvegienii credeau că nordul țării lor e primitiv.

Bodø este cel mai nordic punct al rețelei feroviare interne a Norvegiei. Este stația de capăt de linie – sau de început – și localnicii blânzi, prietenoși, dar și duri au un motto: „Rămâi în picioare”. Adică trebuie să reziști în ciuda a tot ceea ce viața îți poate arunca în față.

ADVERTISEMENT

Fără urși polari, dar cu aurole boreale

Nu există urși polari pe străzi, însă, în schimb, există case îngrijite cu tablă albă, fotbal din Premier League, în baruri, și unul dintre cei mai puternici curenți de maree din lume, Saltstraumen, lângă port.

Bodø este renumit pentru vântul care bate dinspre Atlantic, în timp ce aurorele boreale sunt vizibile dincolo de iluminarea orașului.

ADVERTISEMENT

Orașul este primitor, dar clima poate fi o piatră de încercare. Vremea nu devine prea extremă până la sfârșitul lunii noiembrie – iar primăvara și toamna sunt foarte scurte.

ADVERTISEMENT

Iarna e lumină de la ora 11 la ora 13 și sunt trei săptămâni în care nu se vede soarele. Acest lucru poate fi dificil și destul de derutant pentru ceasul biologic. Unele meciuri se joacă la -13 grade, dar temperature se simte ca la -20.

Harald Berg, omul care a marcat de două ori în poarta Barcelonei

„Cei din sud ne credeau sălbatici aici”, a explicat Orjan Berg, fost director sportiv și fost jucător la Glimt. „Au fost intimidați, au crezut că suntem doar fermieri și pescari. Unii încă mai cred asta”, a spus el. Orjan este tatăl căpitanului de echipă Patrick Berg și fiul lui Harald Berg, care este unul dintre giganții fotbalului norvegian.

El a marcat de două ori într-un meci european, pentru Lynn Oslo, împotriva Barcelonei. S-a întors apoi la Bodø, a câștigat cupa în 1975, iar statuia sa se află în fața stadionului.

Kjetil Knutsen conduce echipa de șapte ani

Stadionul actual, cu terenul său artificial, evident încălzit, are patru tribune, cu 7 354 de locuri. Planurile pentru un nou stadion cu o capacitate de aproximativ 10 000 de locuri sunt însă într-un stadiu avansat.

Acum se joacă adesea cu stadionul plin. Numărul spectatorilor s-a dublat de când Glimt a devenit o forță în fotbalul norvegian. O clasare pe locul al doilea în 2019 a fost urmată de patru titluri în cinci ani.

Unul dintre secretele lui Bodø este și antrenorul Kjetil Knutsen, care a preluat conducerea în 2018. Cu unul dintre cele mai mici bugete din campionat și fără un sponsor puternic, Glimt a început să recruteze jucători ambițioși din al doilea eșalon al Norvegiei și să promoveze fotbaliști din academie.

Patru titluri naționale consecutive, fără rival în Norvegia

În 2019, Glimt a ratat titlul în fața lui Molde, fostul club al lui Ole Gunnar Solskjaer. A câștigat însă campionatul în 2020, 2021, 2023 și 2024.

Norvegienii s-au remarcat cu un fotbal rapid, ofensiv. Jucătorii noi au fost cumpărați pentru a se integra în sistemul lor, nu neapărat datorită talentului lor individual. Glimt a rămas fidelă filozofiei sale cu același manager.

Majoritatea jucătorilor au venit din nordul Norvegiei, aproape toți sunt norvegieni. Doar portarul e rus și e cel mai bun din Europa League. Nikita Haikin are 59 de intervenții salvatoare în competiție.

În lot mai există trei danezi. Unul dintre ei, atacantul Kasper Høgh este golgheterul EL, cu șapte goluri marcate. Cinci fotbaliști sunt colegi la naționala Norvegiei cu Haaland și Odegaard.

Fotbaliștii primesc suplimente de vitamina D

Se mizează pe norvegieni pentru că, în condiții meteorologice dificile, ei se adaptează mai ușor. Dar chiar și așa, ei necesită suplimente pentru a combate lipsa luminii solare.

„Facem teste de sânge și măsurăm nivelul de vitamina D. Este necesar aici ca oamenii să ia vitamina D. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că băuturile de pe marginea terenului, pe care le avem, nu îngheață în timpul meciurilor.

Am avut sticle de apă care au înghețat în timpul meciurilor și a trebuit să le dezghețăm. Jucătorii pot lua o gustare la pauză, se pot încălzi și își pot schimba echipamentul, dacă este nevoie”, a povestit fizioterapeutul echipei pentru NY Times.

Faptul că echipa are un stil de joc cu intensitate ridicată se datorează și obișnuinței ca antrenamentele să aibă foarte puține pauze. Tocmai din cauza frigului, care poate răci jucătorii. Norvegienii sunt a treia cea mai ofensivă echipă din Europa League. Au punctat de 27 de ori, după Lyon (29) și Manchester United (28).

Mental coach este un fost pilot de vânătoare

Glimt folosește și un mental coach, un fost pilot de vânătoare din armată, Bjorn Mannsverk. Jucătorii noi au trei sau patru ședințe cu el, pentru a se integra mai ușor.

„În 2016, Glimt avea probleme, care mi-au fost descrise ca o cădere psihică colectivă”, a spus Mannsvertk. „M-au contactat și au vrut să înceapă antrenamente mentale. Ca idee, când am jucat la Roma, Olimpico putea găzdui cu 15.000 mai mulți oameni decât întreaga populație a orașului Bodø.

Am încercat să schimbăm mentalitatea de la a fi una fotbalistică, concentrată pe rezultate și puncte, la a face zoom out, a ne concentra pe cultură, pe cine suntem și a înțelege că suntem mici și trebuie să rămânem împreună. Am schimbat mentalitatea pentru a ne concentra energia pe lucrurile pe care le putem controla”, a explicat acesta modul în care a acționat.

A șters pe jos cu apărarea lui Jose Mourinho

În 2021 formația norvegiană a reprezentat marele coșmar din Conference League, al lui Jose Mourinho, care atunci antrena AS Roma.

Atunci, cele două echipe s-au aflat în aceeași grupă, iar în meciul din Norvegia s-a înregistrat un neverosimil 6-1 pentru echipa nordică. În returul de pe Stadio Olimpico, norvegienii au obținut un egal, scor 2-2.

Ulterior Ulterior, Bodø/Glimt și AS Roma s-au duelat și în sferturile de finală ale acelui sezon de Conference League. În Norvegia, s-au impus din nou gazdele, cu scorul de 2-1. În manșa secundă însă, capitolinii au reușit să întoarcă soarta calificării, scor 4-1. Apoi, AS Roma a cucerit această competiție, aflată la acea vreme la ediția inaugurală.

A fost 2-2 la Sf. Gheorghe și 3-2, după prelungiri, în Norvegia.

Anul trecut a raportat venituri de 48 de milioane de euro

Micuța și fermecătoarea Bodø Glimt a devenit brusc un club cu milioane de euro (anul trecut a raportat venituri de 48 de milioane) în conturi bancare și performanțele din Europa. Dar dincolo de toate, oamenii de acolo se bucură că orașul lor este acum respectat și a creat o poveste de sport minunată.

O poveste în care din ultimele 37 de dueluri în Europa, gazdele s-au impus de 30 de ori. Iar între echipele învinse sunt nu doar Lazio și AS Roma, ci și Celtic, Dinamo Zagreb, Sampdoria, Porto, Beșiktaș, Maccabi Tel Aviv, Steaua Roșie Belgrad, Twente ori Olympiacos Pireu.

Suporterii cântă cu periuța de dinți în mâini

Și pentru ca povestea să fie completă, suuporterii Glimt, cunoscuți drept „1916” sau „Den Gule Horde” (Hoarda galbenă) au fost printre primii care au introdus tradiția cântării suporterilor îmbrăcați în culorile clubului în tribunele norvegiene în anii 1970.

Ei sunt acum cunoscuți, în toată Norvegia, pentru faptul că aduc o periuță de dinți uriașă la meciurile lor. O tradiție care a început după ce liderii suporterilor au folosit periuțe de dinți pentru a conduce cântecele galeriei. Motivul? Fanii aveau adesea o periuță de dinți în buzunar, la deplasări, deoarece acestea erau lungi, și necesitau acest instrument de igienă personală.