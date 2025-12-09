Prima echipă din SuperLiga care îl vrea pe Denis Alibec, după ce Gigi Becali l-a pus pe liber la FCSB

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a fost adus la FCSB ca fiind „bomba bombelor”, însă, din păcate pentru el și club, nu a confirmat. El a înscris un singur gol din penalty în Cupa României, iar al doilea său „descălecat” în capitală ar putea să se termine mult mai rapid decât s-ar fi gândit. Farul Constanța ar putea fi o variantă pentru unul dintre veteranii SuperLigii.

Denis Alibec înapoi la Farul? Ce spune Ciprian Marica despre atacantul lui FCSB

După ce a făcut un sezon foarte bun la Farul Constanța, în care a tras echipa după el în multe meciuri, Denis Alibec și-a mai încercat o dată norocul la FCSB, după ce plecase cu scandal după prima experiență. Alibec și-a călcat pe orgoliu și a revenit în roșu și albastru, însă decizia nu s-a dovedit a fi una foarte fericită.

iar Gigi Becali ar putea să-l lase să plece liber în această perioadă de mercato. Una dintre soluțiile sale ar putea fi Farul Constanța,

„Tot ce pot să spun despre Alibec este faptul că e un jucător care a făcut lucruri bune pentru Farul. La noi și-a lăsat o ușă deschisă, dacă vreodată se va pune problema să revină la Farul. Însă, ceea ce face el la FCSB nu mă interesează și nici n-aș vrea să-mi dau cu părerea. Prin prisma a ceea ce a făcut el la echipă, cum a tras echipa după el în multe meciuri, relația de fairplay pe care o are cu Gică Hagi și clubul nostru, și-a lăsat o ușă deschisă, clar!”, a explicat acționarul minoritar al constănțenilor, conform

Denis Alibec este indisponibil pentru acest final de sezon. Ce s-a întâmplat cu atacantul

iar acest lucru îi va aduce o amendă pe măsură, mai ales că nici Daniel Bîrligea nu este apt din punct de vedere fizic pentru ultimele partide ale anului: „Alibec o să ia o amendă. S-a operat, face ce vrea. Și o să vedem care e amenda. E debandadă. O să îi dăm vreo 20.000 de euro amendă. Vedem cât putem să îi dăm maximum. N-a vorbit nimic cu doctorul nostru”, a declarat patronul Gigi Becali, pentru Prima Sport.

„Nu cunosc situația. Operația înseamnă operație. Găsești un diagnostic și gata te operezi? Credeți că un jucător, fără să știe doctorul, se duce și își găsește un diagnostic și se operează peste noapte fără să știe doctorul ce avea? Dacă așa a zis patronul, tind să îl cred, dar lăsați-mă să am semne de întrebare la nivelul staff-ului medical. Eu nu cred că a inventat Alibec deodată, acum, un chist!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, despre fostul său elev de la Astra Giurgiu.

Cifrele lui Denis Alibec pentru Farul Constanța

Privind statisticile, este clar că Denis Alibec s-a simțit mult mai bine în tricoul Farului de-a lungul timpului decât în cel al lui FCSB. În total, pentru campioana ultimelor două sezoane, atacantul a jucat în 55 de meciuri și a înscris de 13 ori. Totodată el a oferit și 12 assisturi.

Cifrele sunt decente, însă pentru „marinari” ele sunt semnificativ mai bune. În mai puțin de dublul meciurilor jucate în tricoul „roș-albastru”, mai exact 93, internaționalul român a marcat 32 de goluri și a pasat decisiv de 26 de ori pentru formația de la malul Mării Negre. Alibec a reușit 20 dintre aceste contribuții doar în sezonul trecut, performanță ce l-a adus din nou la FCSB.