Prima fabuloasă promisă fotbaliștilor români la EURO 2008, dezvăluită de Florentin Petre și Bănel Nicoliță: „L-am certat pe Adi că n-a dat gol” / „Acum mai aveam o cheie”

Fotbaliștii români au avut o primă uluitoare la Euro 2008. Pregătită la vremea respectivă de către Victor Pițurcă, naționala noastră a făcut parte

Ce primă a avut România la Euro 2008: „Plângeam și îl certam pe Adi”

penultimul turneu final la care a participat țara noastră. Cei doi, care la vremea respectivă se luptau pentru postul de titular, au dezvăluit ce sumă uriașă de bani li s-a promis pentru calificarea în sferturi.

„Auzi, Bănel, dacă tot suntem aici, hai să facem o glumă. Îți aduci aminte după meciul cu Italia când trebuia să mergem mai departe și aveam promisă o primă și trebuia să o facem jumi-juma?”, a spus Florentin Petre, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Apartamente, apartamente. Țin minte. Și am zis că le facem jumi-juma”, a intervenit Bănel Nicoliță. „Dar n-am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Dacă am fi câștigat meciul cu Italia, ne îndeplineam obiectivul și luam și noi prima aia.

Că, după meci, plângeam și îl certam pe Adi (n.r. – Mutu) ‘Bă, băiatule, dă și tu gol că uite ce am pierdut. Am pierdut ce aveam nevoie’”, a adăugat Florentin Petre.

România a făcut atunci doar două puncte în grupă și a ratat calificarea în sferturi. 0-0 cu Franța, 1-1 cu Italia și 0-2 cu Olanda au fost rezultatele înregistrate de „tricolori” la Euro 2008. În partida cu „Squadra Azzurra”, Adrian Mutu a ratat un penalty la scorul de 1-1. În cazul unei victorii, naționala lui Pițurcă s-ar fi calificat matematic în sferturi.

„Aveam o cheie în plus”, a continuat Bănel. „Așa a fost să fie. Am pierdut noi multe. Nu trebuie să regretăm nimic pentru că asta este viața”, a completat Petre.

Florentin Petre a jucat la două turnee finale, Euro 2000 și Euro 2008

La 16 ani distanță de la acel turneu final, România se întoarce la un Campionat European. Reprezentativa pregătită acum de Edi Iordănescu a fost repartizată în Grupa E, alături de Ucraina, Slovacia și Belgia. Spre deosebire de ediția din 2008, la Euro 2024 participă 24 de echipe, cu opt mai multe decât atunci.

Astfel, în funcție de jocul rezultatelor, „tricolorii” ar putea merge în fazele eliminatorii și dacă termina grupa pe locul 3. Cea mai bună performanță obținută de naționala noastră la Campionatul European este calificarea în sferturi, la Euro 2000.

„Ce simte un jucător când ajunge la Euro? Eu, personal, consider că este satisfacția supremă a fotbalistului când începe de la o vârstă foarte mică și visează atât de frumos să ajungă mare.

Când ajungi cu echipa națională la un turneu final e cea mai mare realizare a unui fotbalist. Eu așa am simțit-o. Am jucat la două turnee finale, e o onoare pentru mine că am ajuns acolo cu niște generații de fotbaliști extarordinare.

Am avut norocul să prind o ultimă parte a Generației de Aur și am jucat cu Hagi, cu Popescu, cu toată lumea. Chiar mă uitam la meciul de retragere pe care l-au organizat. A fost un meci extraordinar. Cu emoție, cu lacrimi. Și oamenii ăștia merită toată aprecierea noastră”, a conchis Florentin Petre.

