Prima femeie din Iran care va fi executată după protestele din ianuarie. Condamnarea ei la moarte vine după execuția unui sportiv

Indignare și revoltă la nivel mondial după ce regimul din Iran a condamnat la moarte și o femeie, după protestele izbucnite la finalul anului 2025 și continuate în prima lună din acest an. Cine este Bita Hemmati, cea despre care presa internațională și mai multe organizații pentru drepturile omului spun că este prima femeie condamnată la moarte în Iran în legătură cu protestele anti-regim din ianuarie 2026.

După executarea unui sportiv, Iranul a condamnat la moarte și o femeie

Lumea sportului mondial a trăit un șoc uriaș în urmă cu o lună. La finalul lui martie, Saleh Mohammadi (19 ani), membru al lotului național de lupte al Iranului, era executat în țara din Orientul Mijlociu. Tânărul a fost acuzat de ”moharebeh”, război împotriva lui Allah, și de uciderea unui ofițer de poliție. Inițial, Mohammadi a fost judecat pe baza legii ”Qisas”, care se bazează pe principiul ”ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”.

. Recent, au fost condamnate la moarte încă patru persoane, inclusiv o femeie. Judecătorul Iman Afshari, de la Secția 26 a Tribunalului Revoluționar din Teheran, i-a condamnat la moarte pe Bita Hemmati, pe soțul ei Mohammadreza Majidi Asl, precum și pe Behrouz Zamaninezhad și Kourosh Zamaninezhad.

Cei patru condamnați la moarte au fost arestați în timp ce manifestau în Teheran. , care citează HRANA (o organizație independentă, specializată în monitorizarea și raportarea încălcărilor drepturilor omului), scrie că cei 4 au fost supuși torturii înainte de condamnare. HRANA transmite că a primit dovezi conform cărora inculpații au fost forțați să facă mărturisiri.

Cine este Bita Hemmati și ce acuzații i se aduc

Bita Hemmati, soțul ei și celelalte două persoane care vor fi executate, doi vecini care sunt frați, sunt acuzați de ”acțiune operațională în favoarea guvernului ostil al Statelor Unite și a grupurilor ostile”. Un al cincilea inculpat, Amir Hemmati, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru ”adunare și coluziune împotriva securității naționale” și opt luni de închisoare pentru ”propagandă împotriva regimului”, potrivit HRANA.

Inculpații mai sunt acuzați de fapte de ”utilizare de explozibili și arme, vătămarea forțelor staționate la fața locului, aruncarea de obiecte inclusiv sticle, blocuri de beton și materiale incendiare de pe acoperișurile clădirilor, distrugerea proprietății publice, participarea la adunări de protest și scandarea de sloganuri de protest”. Autoritățile i-au acuzat, de asemenea, că au acționat pentru a perturba securitatea națională și în legătură cu ”grupuri ostile”, precum și că au trimis conținut cu scopul de a submina securitatea.

Bita Hemmati este, în acest moment, prima femeie condamnată la pedeapsa cu moartea în urma manifestațiilor izbucnite în ianuarie 2026. Bita este căsătorită cu Mohammadreza Majidi Asl, în vârstă de 34 de ani. Acesta a primit aceeași sentință. Cei doi fost arestați pe 9 ianuarie 2026, în urma unor raiduri ale forțelor de securitate la locuințele lor din Teheran.

Câți oameni au fost executați în Iran în urma protestelor din ianuarie 2026

Numărul exact al morților în urma protestelor năbușite sângeros în Iran este unul care variază. Dacă ne uităm doar la execuții, potrivit unui raport al organizației Iran Human Rights (IHR) din Norvegia și Together Against the Death Penalty (ECPM) din Paris, regimul de la Teheran a efectuat cel puțin 1.639 în ultimul an.

, iar cel puțin șapte au fost deja executate. Saleh Mohammadi (19 ani, luptător) a fost deja executat pe 19 martie 2026, împreună cu alți doi bărbați.