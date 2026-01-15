Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis

ADVERTISEMENT

Pe fondul ultimelor evenimente din Iran prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică a reacționat. Kimia Alizadeh a postat câteva cuvinte emoționante, după ce în urmă cu ani buni a decis să se stabilească în Europa.

Mesaj înduioșător postat de prima sportivă din Iran cu medalie olimpică

Foarte puțini oameni știu că prima sportivă din Iran medaliată olimpic este o luptătoare de taekwondo. Aceasta se numește Kimia Alizadeh și este urmărită de peste 1 milion de persoane pe contul de Instagram.

Tânăra de 27 de ani nu a trecut cu vederea . În plus, luptătoarea a postat câteva cuvinte pe social media, după ce a aflat că un conațional va fi spânzurat pentru că a strigat „libertate”.

În plus, . Așa se face că sportiva decis să facă o postare încărcată de emoție, cu un impact puternic, cu toate că a plecat de ani buni din țara natală.

Campioana medaliată la două ediții diferite ale Jocurilor Olimpice a luat atitudine. Își dorește ca protestele să aducă liniște în sufletele oamenilor.

„Pentru Iran. Pentru libertate. Trăiască Iranul. Rege etern”, a notat Kimia Alizadeh, pe . Cunoscuta sportivă a însoțit descrierea cu mai multe emoticoane, printre care se numără porumbelul păcii.

Cine este singura sportivă medaliată din Iran

Kimia Alizadeh s-a născută pe data de 10 iulie 1998. E cunoscută drept singura sportivă medaliată din Iran. Atleta de taekwondo de origine iraniană a câștigat prima medalie la Jocurile Olimpice desfășurate în anul 2016.

Avea doar 18 ani când i-a fost înmânată medalia de bronz, la categoria de greutate 57 kg. La acea vreme a învins-o pe suedeza Nikita Glasnović . Mai târziu, a câștigat o medalie de aur la categoria feminină 62 kg la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing din 2014.

De asemenea, la Campionatul Mondial din 2015 a învins-o pe Jade Jones, medaliată cu aur la Londra în 2012 și la Rio de Janeiro în 2016, câștigând o medalie de bronz. În palmaresul său se găsește și o medalie de argint, primită în 2017 la Campionatele Mondiale de Taekwondo.

În ianuarie 2020 a hotărât să se stabilească în Europa. Kimia Alizadeh a plecat definitiv din Iran. A făcut acest pas pentru că este nemulțumită de traiul pe care-l duc femeile din țara sa natală. Mai apoi, sportiva a dezvăluit că nu va mai concura pentru Iran.

Astfel, a ales să reprezinte locul de reședință de la acea vreme, și anume Germania. După ce a obținut licența de a concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo a făcut parte din Echipa Olimpică de Refugiați. A reușit să cucerească medalia de bronz la Campionatele Europene de Taekwondo din 2022.

În 2024 a primit cetățenia bulgară. Ulterior, a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de Taekwondo din 2024. În același an a reprezentat Bulgaria la Jocurile Olimpice de vară, unde a câștigat medalia de bronz.