Prima fotografie cu Darius Olaru în echipamentul lui Union Saint-Gilloise. Foto

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După șase ani și jumătate în care și-a pus sufletul pe masă la FCSB, a venit timpul ca Darius Olaru să facă următorul pas în carieră. El nu a ales o destinație exotică, deși a ajuns la vârsta de 28 de ani, și va rămâne în zona cupelor europene. Internaționalul român va fi noul jucător al lui Union Saint-Gilloise și prima poză în echipamentul belgienilor deja a apărut pe rețelele de socializare.

A apărut prima fotografie cu Darius Olaru în echipamentul noii sale echipe

Gigi Becali a renunțat la clauza de reziliere stipulată în contractul lui Darius Olaru și l-a vândut în Belgia, la Union Saint-Gilloise, pentru o sumă de doar 3 milioane de euro, adică o sumă redusă aproape la jumătate față de cea pe care FCSB se aștepta să o primească în schimbul căpitanului său.

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pentru cel care și-a dedicat o bună parte a carierei pentru clubul bucureștean, însă nu a avut ocazia să prindă un transfer la o echipă mare, fiind urmărit și de ghinionul unor accidentări venite chiar într-un moment de apogeu al formei sale.

Darius Olaru a fost fotografiat în tricoul vicecampioanei Belgiei, iar poza a fost postată pe pagina de Facebook a jurnalistului Emanuel Roșu. Această imagine explică, de fapt, că Olaru a trecut toate testele medicale și va fi prezentat oficial la echipă în curând.

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Darius Olaru a dezvăluit cine va fi succesorul său la FCSB

Plecarea lui Darius Olaru lasă vacant atât postul de căpitan al echipei, cât și rolul pe care el îl avea în teren. Mijlocașul de 28 de ani acoperea o bună parte de teren prin risipa de efort pe care o făcea meci de meci, iar acum

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„Nu am avut o discuție cu Gigi Becali, am avut cu domnul MM Stoica, dânsul m-a ajutat cu transferul. Eu am dat totul cât am fost la club și patronul m-a ajutat și pentru că am meritat, îi mulțumesc și lui. Echipa s-a mai descurcat fără mine o perioadă, cei care au intrat în locul meu s-au descurcat. Echipa are calitate, chiar dacă în acest sezon nu am reușit să ne motivăm să ne batem la campionat.

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Probabil, căpitan o să fie Tănase, e și normal. Cisotti e un jucător foarte bun, pe care îl văd în locul meu. Încă nu am vorbit cu nimeni, că nu e făcut, am vizita medicală. O să trec pe la ei săptămâna viitoare. Simțeam că am nevoie de altceva, de o motivație nouă. Ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să plec”, a declarat Darius Olaru, conform