Sport

Prima fotografie cu Darius Olaru în echipamentul lui Union Saint-Gilloise. Foto

Darius Olaru a zburat în Belgia pentru a face vizita medicală la Union Saint-Gilloise! Iată prima fotografie a fostului căpitan al lui FCSB în tricoul noii sale formații
Ciprian Păvăleanu
15.06.2026 | 15:30
Prima fotografie cu Darius Olaru in echipamentul lui Union SaintGilloise Foto
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru a fost fotografiat pentru prima dată în tricoul lui Union Saint Gilloise. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

După șase ani și jumătate în care și-a pus sufletul pe masă la FCSB, a venit timpul ca Darius Olaru să facă următorul pas în carieră. El nu a ales o destinație exotică, deși a ajuns la vârsta de 28 de ani, și va rămâne în zona cupelor europene. Internaționalul român va fi noul jucător al lui Union Saint-Gilloise și prima poză în echipamentul belgienilor deja a apărut pe rețelele de socializare.

A apărut prima fotografie cu Darius Olaru în echipamentul noii sale echipe

Gigi Becali a renunțat la clauza de reziliere stipulată în contractul lui Darius Olaru și l-a vândut în Belgia, la Union Saint-Gilloise, pentru o sumă de doar 3 milioane de euro, adică o sumă redusă aproape la jumătate față de cea pe care FCSB se aștepta să o primească în schimbul căpitanului său.

ADVERTISEMENT

Acest gest a fost făcut de patronul roș-albaștrilor ca semn de respect pentru cel care și-a dedicat o bună parte a carierei pentru clubul bucureștean, însă nu a avut ocazia să prindă un transfer la o echipă mare, fiind urmărit și de ghinionul unor accidentări venite chiar într-un moment de apogeu al formei sale.

Plecat în Belgia pentru vizita medicală, Darius Olaru a fost fotografiat în tricoul vicecampioanei Belgiei, iar poza a fost postată pe pagina de Facebook a jurnalistului Emanuel Roșu. Această imagine explică, de fapt, că Olaru a trecut toate testele medicale și va fi prezentat oficial la echipă în curând.

ADVERTISEMENT
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de...
Digi24.ro
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier

Darius Olaru a dezvăluit cine va fi succesorul său la FCSB

Plecarea lui Darius Olaru lasă vacant atât postul de căpitan al echipei, cât și rolul pe care el îl avea în teren. Mijlocașul de 28 de ani acoperea o bună parte de teren prin risipa de efort pe care o făcea meci de meci, iar acum unul dintre jucătorii echipei va trebui să încerce să se ridice cel puțin la același nivel.

ADVERTISEMENT
S-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială pentru gestul făcut!...
Digisport.ro
S-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială pentru gestul făcut! FIFA a deschis o anchetă

„Nu am avut o discuție cu Gigi Becali, am avut cu domnul MM Stoica, dânsul m-a ajutat cu transferul. Eu am dat totul cât am fost la club și patronul m-a ajutat și pentru că am meritat, îi mulțumesc și lui. Echipa s-a mai descurcat fără mine o perioadă, cei care au intrat în locul meu s-au descurcat. Echipa are calitate, chiar dacă în acest sezon nu am reușit să ne motivăm să ne batem la campionat.

ADVERTISEMENT

Probabil, căpitan o să fie Tănase, e și normal. Cisotti e un jucător foarte bun, pe care îl văd în locul meu. Încă nu am vorbit cu nimeni, că nu e făcut, am vizita medicală. O să trec pe la ei săptămâna viitoare. Simțeam că am nevoie de altceva, de o motivație nouă. Ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să plec”, a declarat Darius Olaru, conform gsp.ro.

Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles...
Fanatik
Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles cu Ivan Savvidis
Sunt anunțate proteste masive ale iranienilor la Cupa Mondială! Taremi, liderul generației, a...
Fanatik
Sunt anunțate proteste masive ale iranienilor la Cupa Mondială! Taremi, liderul generației, a răbufnit: „Am simțit tensiunea din momentul în care am ajuns aici”
Orașul din România numit ”Happening City” de către Nadia Comăneci: ”Lumea investește enorm...
Fanatik
Orașul din România numit ”Happening City” de către Nadia Comăneci: ”Lumea investește enorm de mult în sport, în educația copiilor”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Florin Prunea a auzit unde s-a transferat Darius Olaru și a ridicat tonul:...
iamsport.ro
Florin Prunea a auzit unde s-a transferat Darius Olaru și a ridicat tonul: 'Vrei să îl trotilezi?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!