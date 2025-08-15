Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an

A apărut prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani are parte de cea mai bună educație, liderul de la Kremlin punându-i la dispoziție profesori particulari. Cât încasează cadrele didactice în fiecare an pentru lecțiile oferite lui Vladimir Putin Jr.

ADVERTISEMENT

Cum arată fiul cel mic al lui Vladimir Putin

Vladimir Putin și-a ținut mereu viața personală departe de ochii publicului. Liderul de la Kremlin este foarte discret atunci când vine vorba despre urmașii săi, pe care încearcă să îi protejeze cât mai mult. Recent, în spațiul public a apărut

Vladimir Putin Jr. s-a născut în 2019, la Moscova. Băiatul liderului de la Kremlin are 6 ani și dispune de o educație aleasă. Președintele Rusiei i-a pus la dispoziție fiului său cei mai buni profesori privați, care sunt răsplătiți pe măsura pregătirii lor. Salariile anuale ale cadrelor didactice care se ocupă de Vladimir Putin Jr. depășesc cu mult salariile unor profesori de germană din provinciile ruse.

ADVERTISEMENT

Profesorii privați ai lui Vladimir Putin Jr. încasează anual peste 370.000 de euro. Aceștia sunt remunerați în secret de o companie care are legătură cu oligarhul Gennady Timchenko. La rândul lui, acesta este foarte bun prieten cu liderul de la Kremlin și are o avere estimată la peste 18 miliarde de euro.

Unde locuiesc Ivan și Vladimir Putin Jr., băieții liderului rus

Vladimir Putin Jr. a fost ținut departe de ochii publicului. În schimb, fratele său mai mare, Ivan, a fost fotografiat de mai multe ori până acum. Numit după tatăl său, Vladimir Putin Jr. este educat în palatele ascunse ale liderului rus.

ADVERTISEMENT

Pentru a ajunge la locație, profesorii călătoresc regulat cu trenul către stațiile Uglovka și Akulovka, acestea fiind cele mai apropiate de reședința lui Putin din Valdai. Aici, liderul rus își petrece cel mai mult timp alături de copiii săi. Palatul din pădure este protejat de sisteme antiaeriene moderne, care au capacitatea de a respinge dronele și rachetele ucrainene.

ADVERTISEMENT

Domeniul de la Valdai include o pistă de karting și un uriaș loc de joacă pentru copii, vopsit în culorile galben și albastru ale Ucrainei, ascuns adânc în pădure. În primăvara acestui an, Ivan a fost fotografiat la un eveniment de gimnastică organizat chiar acolo, într-un complex protejat de linii de cale ferată proprii și de trenul blindat personal al lui Putin.

ADVERTISEMENT

Cine sunt profesorii lui Vladimir Putin Jr.

Datele arată că cele două profesoare de limba germană, Sofia Bozic și Irene Ens, încasează banii prin intermediul firmei Ena-Invest, controlată de oligarhul Timchenko. Deși cele două se ocupă de educația fiului cel mic al lui Vladimir Putin, banii nu vin din salariul oficial al liderului rus, estimat la peste 100.000 de lire pe an. Profesorii primesc bani dintr-un fond pe care însuși Timchenko îl administrează pentru liderul rus.

În afară de limba germană, fiii lui Putin studiază și limba engleză. Potrivit site-ului agenției English Nanny, în urmă cu ceva timp au fost disponibile posturi pentru un profesor de engleză pentru băieții lui Vladimir Putin. În anunț se specifica faptul că sunt preferați candidații cu pașaport sud-african, iar profesorilor le va fi interzis să părăsească teritoriul unde își are reședința familia angajatoare.

Potrivit investigației „Fondul comun al lui Putin: cine plătește pentru viața luxoasă a lui Putin și Kabaeva?”, Timchenko ar fi direcționat și 4,6 milioane de lire sterline către fundația Alinei Kabaeva. Alte 4,2 milioane au fost redirecționate către o clinică legată de Maria Voronțova, fiica cea mare a președintelui.

Criticii lui Putin susțin de mult timp că acesta este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere uriașă „ascunsă” în spatele oligarhilor loiali. Aceste dezvăluiri par să fie o confirmare directă a mecanismului de tip „pușculiță” pe care se bazează liderul de la Kremlin.

„Fiii secreți” a lui Vladimir Putin au parte de protecție sporită

Atât Ivan, cât și Vladimir Putin Jr. sunt cunoscuți drept . Mama lor este fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva. Ivan și Vladimir Putin Jr. nu pot fi găsiți în baza de date a statului, potrivit . Fiii lui Putin au acte sub acoperire, similare celor care se făceau pentru spionii ruși.

Ani la rând, mama celor doi băieți a fost numită „Prima amantă a Rusiei”. În prezent, Alina Kabaeva are 42 de ani. Deși s-a zvonit că ar avea o relație cu Putin, informațiile au fost negate de către Kremlin.

Ivan și fratele său mai mic stau la reședința din Valdai, situată în nordul Rusiei. Pe lângă profesori particulari, cei doi au bone, guvernante și ofițeri ai Serviciului Federal care nu îi scapă din priviri nicio secundă.

Pentru siguranța lor, băieții lui Putin au șoferi proprii care îi deplasează cu mașina între clădirile reședinței. Chiar dacă distanța este una destul de mică, liderul de la Kremlin vrea să se asigure că fiii lui sunt mereu în siguranță. Puținele vizite pe care le primesc cei doi sunt din partea copiilor prietenilor Alinei Kabaeva. Înainte de merge în vizită, toți au obligația de a sta două săptămâni în carantină.