Prima fotografie cu ucigașul interlopului ”Caiac” în libertate. Cătălin Mavrichie a stat 13 ani în închisoare

Dacă în septembrie anul curent judecătorii îi respinseseră cererea de eliberare condiționată, ucigașul interlopului Mihai Pârvu, zis ”Caiac”, a avut mai mult noroc la sfârșitul lunii noiembrie, când magistrații i-au aprobat întreruperea pedepsei.

”În baza art. 587 Cod pr. pen. raportat la art. 59 Cod penal 1969, admite cererea și propunerea de liberare condiționată privind petentul condamnat Mavrichie Marian Cătălin. Dispune liberarea condiţionată a petentului condamnat Mavrichie Marian Cătălin, aflat în executarea mandatului nr. 287/2010 emis de Tribunalul Dolj în baza sentinţei penale nr. 259/2009.

Mavrichie s-a considerat înșelat la cărți de ”Caiac”

În baza art. 275 alin. 3, 6 Cod pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, onorariul parțial în cuantum de 200 lei cuvenit avocatului din oficiu cu delegaţia nr. 2270/2021 urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței, azi, 24.11.2021”, asta a fost soluția magistraților Judecătoriei Craiova, necontestată de procurori.

desfășurată în noaptea de 25 august 2008, în Craiova. După ce a câștigat 50.000 de euro de la Mavrichie, care era aghiotantul lui, ”Caiac” a fost acuzat de acesta că ar fi folosit cărți măsluite.

”Sunt criminal, cum spune lumea, dar nu am făcut-o cu intenţie, am tras de frică”

Echipat cu două pistoale, Mavrichie i-a cerut apoi socoteală lui Mihai Pârvu, care nu a stat la discuții și și-a tăiat rivalul cu sabia, pe față și pe brațul stâng. Disperat, Mavrichie a reacționat și a tras patru focuri de armă în ”Caiac”, nimerindu-l în cap și în abdomen. La întreaga scenă ar fi asistat și soția lui Mihai Pârvu.

”Ea (n.r. soția lui ”Caiac”) era în genunchi şi Caiac se făcea cu sabia spre mine. Atunci am tras un foc în sus, ca să îi sperii, şi am fugit la maşină. Acolo m-au ajuns şi Caiac a dat cu sabia. Dacă nu puneam mâna îmi lua gâtul. De frică am tras iar cu pistolul, nu ştiu unde. Recunosc că am avut două pistoale, dar nu m-am dus la el să îl omor. Sunt criminal, cum spune lumea, dar nu am făcut-o cu intenţie, am tras de frică”, a susținut Mavrichie în fața instanței.

Acuzat de omor calificat, Cătălin Mavrichie a fost condamnat în 2010 la 18 ani de închisoare. toate respinse până la decizia instanței de la finalul lunii noiembrie.

Cătălin Mavrichie a divorțat în detenție

În detenție, Mavrichie și-a făcut ordine în viață, a divorțat în 2016 și a depășit și un proces de stabilire paternitate, cu care se confruntase în 2013. În prima fotografie făcută după eliberarea din închisoare, unde a stat în ultimii 13 ani, ucigașul lui ”Caiac” afișează o mină relaxată, fumând în incinta unui restaurant.

Chiar dacă urmele tăieturii de sabie mai sunt vizibile pe fața lui Mavrichie, bărbatul pare în formă, în ciuda gabaritului ușor depășit. Imediat după ieșirea din penitenciar, Mavrichie și-a vizitat cei mai apropiați prieteni și rudele care i-au fost alături în perioada petrecută în închisoare.

În condamnarea inițială, instanța stabilise și ca Mavrichie să-i achite Lilianei, văduva lui Mihai Pârvu, suma de 40.000 lei pe post de despăgubiri civile și alți 50.000 lei ca daune morale.