Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat

În ziua de azi mitingurile sunt întâlnite frecvent, dar iată când a avut loc prima grevă din istorie. Aceasta a fost atestată prin intermediul unui egiptean, care se găsește într-un muzeu important. Ce i-a nemulțumit pe oameni, de fapt. Cât timp au protestat înainte de a primi cele solicitate.

Prima grevă din istorie, atestată cu ajutorul unui papirus egiptean

Primul protest din istorie ar data din secolul al XIII-lea î.Hr. Potrivit publicației , informația a fost descoperită datorită unui papirus egiptean și s-ar fi petrecut în satul Deir el-Medina din Egipt.

Localitatea vehiculată în acest document se află într-o vale la marginea deșertului. Așadar, nu se găsește foarte departe de Valea Regilor și Reginelor, din Teba. Locuitorii din această regiune au făcut grevă din cauza faronului care domnea atunci, Ramses al III-lea.

Concret, prima revendicare sindicală despre care există cunoștințe sigure consemnează că a plecat de la niște muncitori foarte speciali. Aceștia erau responsabili la acea vreme cu construirea și decorarea mormintelor regale.

Muncitorii care au făcut prima din istorie erau nemulțumiți pentru că nu mai primiseră alimente o perioadă îndelungată. Astfel, pentru a-și atinge scopul au ales să protesteze atât în temple, cât și în afara acestora.

De la ce a plecat prima grevă din istorie

Papirusul egiptean care atestă prima grevă din istorie arată exact doleanțele muncitorilor. Concret, este vorba de cei însărcinați cu construirea mormântului faraonului. Motivul grevei: aprovizionarea cu produse era mult întârziată.

Alimentele esențiale, precum făina și uleiul, nu le-au mai fost aduse oamenilor. La acea vreme meșteșugarii mai primeau rații de hrană cu pâine și măsuri de bere. Cantitățile erau stabilite în funcție de meseria și funcția fiecăruia.

De asemenea, ei primeau saci cu cereale. Din păcate, rația zilnică le-a fost eliminată la un moment dat și au decis să întrerupă activitatea pe care o desfășurau la ridicarea mormântului faraonului Ramses al III-lea.

De aici a plecat întreaga ”revoluție” în rândul egiptenilor. Într-un final muncitorii au reușit să primească cele solicitate după ce au protestat mai multe luni. Totul s-a rezolvat cu ajutorul unui acord prin care oamenii au primit rații temporare.

Ce scrie în papirusul egiptean despre prima grevă din istorie

„Anul 29, a doua lună a sezonului Potopului, ziua 10. Astăzi, echipa a trecut de punctul de control spunând: Ne este foame! Au trecut deja 18 zile în această lună de când bărbații s-au dus să stea în spatele templului funerar al lui Thutmose al III-lea.

Suntem aici din cauza foamei și a setei. Nu suntem obișnuiți să nu avem alifii, pește și legume. Scrieți-i faraonului, stăpânul nostru perfect.

Luați aminte la cuvintele noastre și scrieți-i vizirului, superiorul nostru, pentru că avem nevoie de provizii”, se arată în papirusul egiptean redactat de scribul Amenakht, în numele muncitorilor care au făcut prima grevă din istorie, mai arată sursa citată mai sus.

Informațiile care se găsesc în papirusurile egiptene

Papirusul reprezintă un material similar cu hârtia. Acesta era produs din planta Cyperus papyrus și era folosit adesea în perioada Antichității, în special în Egipt. Un papirus nu este doar o depeșă administrativă, ci conține și alte informații.

Istoricii au dezvăluit că acesta poate avea recomandări, rugăciuni și comploturi. Cererile în căsătorie erau scrise tot pe astfel de materiale. Cartea din papirus are forma unui sul care este alcătuit din foi lipite unele în continuarea celorlalte. Cel mai frecvent cartea are 10 pagini.

Lungimea medie a unui singur sul începea de la 6 și putea ajunge până la 10 metri. Cu toate acestea, există un sul și mai mare. Cercetătorii au dat peste papirusul Harris, care este o cronică a domniei lui Ramses al III-lea. Acesta depășește lungimea de 40 de metri.

Ce este un scrib și unde se găsește papirusul egiptean cu prima grevă

Pe de altă parte, un scrib este o persoană din Egiptul Antic care știa să scrie. Acesta aparținea unei caste puternice și exclusiviste. În plus, era responsabil cu administrația, formând o clasă intelectuală ce avea rolul de a păstra secrete instrumentele profesiei sale.

Mai mult, era cunoscut pentru faptul că transmitea cunoștințele și puterea care veneau odată cu îndatoririle sale. Un alt scrib celebru la acea vreme era Butehamon, fiul lui Djehutymes. Acesta provena dintr-o familie de învățați printre stămoşii cărora se afla şi Amunnakht, autorul papirusului grevei.

În altă ordine de idei, papirusul egiptean care atestă prima grevă din istorie se află la Muzeul Egiptean din Torino, Italia. Acesta este primul muzeu de egiptologie din lume, fiind înfiinţat în anul 1824. Champollion, cel care a descifrat hieroglifele, a fost unul dintre primii vizitatori ai instituției.