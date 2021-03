Prima imagine cu burtica Cristinei Cioran, însărcinată pentru prima oară. Cum au reacționat fanii

Cristina Cioran s-a afișat, pentru prima dată, cu burtica la vedere, fiind însprcinată cu primul ei copil, care se va naște în câteva luni. Actrița are 43 de ani și este foarte fericită că ea și iubitul ei urmează să devină părinți.

Vedeta a postat o imagine pe Instagram, purtând o rochiță scurtă de culoare roz, iar burtica de gravidă deja a început să se vadă. Fanii au fost încântați de apariția ei și i-au făcut zeci de complimente.

Cristina Cioran a făcut marele anunț în urmă cu câteva zile în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV, izbucnind în lacrimi de fericire. În plus, fanii blondinei vor avea o mare surpriză, pentru că aceasta va colabora cu Pro TV la emisiunea prezentată de Lora și Gabriel Coveșanu (Cove).

Prima imagine cu burtica Cristinei Cioran, însărcinată pentru prima oară

Cristina Cioran a dat marea veste în urmă cu câteva zile și este mai fericită ca niciodată. Fosta vedetă de la Antena 1 a recunoscut că este emoționată, din moment ce va deveni mămică la vârsta de 43 de ani, dar este optimistă și se bucură de această perioadă.

Actrița a postat o fotografie pe contul de Instagram în care i se poate vedea burtica de gravidă, iar fanii i-au transmis numai complimente și urările de rigoare. În afară de fericirea pe care o emană datorită noului membru al familiei, pe care îl poartă în pântec, fanii au observat că vedeta nu a luat niciun kilogram în plus până acum.

„O frumoasă/ Sarcina ușoară și sănătate multă!/ Arăți minunat/ Radiezi de fericire!/ Wow ce frumoasă și ce frumusețe/ Superba și sexy/ Felicitări. Se vede că ești fericită. Radiezi/ Arăți foarte bine. Nu te-ai îngrășat deloc/ Felicitări pt bebe! Să te bucuri de fiecare moment din sarcină/ Foarte bine aleasă această ținută”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Cristina Cioran, anunț emoționant despre prima ei sarcină

„Am avut mari emoții, mai ales că multe fete pierd sarcinile în ziua de astăzi. Iubitul meu credea că se va întâmpla foarte repede, eu eram mai sceptică, la 43 de ani. Sunt însărcinată în 3 luni, îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le spun. Așa sunt primele luni, analize, e greu. El s-a bucurat foarte tare, nu știam cum să îi spun. Mi-am luat un test, eram la muncă, i-am dat o poză și a început să urle, să spună tuturor.

Este o sarcină dorită, am vrut să facem și copil. Mă simt extraordinar, abia ce am aflat rezultatul testelor, săptămâna trecută. Abia aștept, viața mea va fi și mai frumoasă, dar știu că va fi greu. Mi-a fost rău în aceste luni. Mamei nu îi venea să creadă, ea stă la Constanța. Sora mea are un băiețel, este în Anglia. Mama mereu mă întreba când îi fac un nepoțel. Sora mea nu se oprea din țipat când i-am zis. Am intrat în trimestrul doi, ar trebui să nasc în septembrie.

În prima lună mâncam mult și s-a și văzut. Pofte aveam și înainte și nu eram gravidă. Mi-a fost indicat și fac și un tratament cu hormoni. (…) Abia aștept să fim colegi, să ne vedem aici la Vorbește Lumea săptămână de săptămână”, a declart Cristina Cioran la „Vorbește lumea” de la Pro TV.

