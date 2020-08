Prima imagine cu cea de-a doua fetiță născută de Laura Cosoi. Ce nume va purta – Foto

ADVERTISEMENT

Pe 15 august, in zi Sfanta, a venit pe lume, pe cale naturala, minunea noastra, Vera 🤍 Suntem binecuvantati de Dumnezeu si iubiti! Multumim pentru fiecare gand bun! Azi mergem acasa si urmeaza intalnirea cu tati cu cu Rita buna. Ah, cate emotii! 🤍 As vrea sa multumesc echipei @medicover_romania pentru grija si implicare! Multumesc, @dorina_c pentru daruire, Adinei Craciun (moasa) pentru putere si determinare, dr. Purcarin Denisa, medicilor de garda, asistentelor ! Va sunt vesnic recunoscatoare pentru experienta unica si plina de insemnatate din viata noastra 🤍 #binecuvantare #mama #Vera #familie #dragoste

