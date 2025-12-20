Sport

Prima întâlnire a jucătorilor de la U Craiova cu fanii după eșecul dramatic de la Atena. Suporterii s-au îmbulzit după autografe

„Leii din Bănie” au dat ochii cu fanii pentru prima dată după înfrângerea dramatică din UEFA Conference League. S-au format cozi interminabile pentru ca suporterii să poată vorbi cu favoriții lor
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
20.12.2025 | 14:48
Prima intalnire a jucatorilor de la U Craiova cu fanii dupa esecul dramatic de la Atena Suporterii sau imbulzit dupa autografe
SPECIAL FANATIK
Jucătorii Craiovei, prima întâlnire cu fanii după eșecul din Conference League. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

La scurt timp de la dezamăgirea trăită în cupele europene, o parte dintre fotbaliștii Craiovei au fost prezenți la evenimentul organizat la magazinul oficial din mall al formației din Bănie. Suporterii s-au înghesuit să poată face o poză cu eroii lor, să obțină un autograf și să-i consoleze cu privire la ratarea calificării.

Fotbaliștii Craiovei, în fața suporterilor pentru prima dată după eșecul de la Atena

Joi seară, Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă fotbalistică. Deși au avut două goluri avantaj în fața lui AEK Atena, oltenii au cedat pe final și au fost întorși de formația elenă, care a obținut calificarea directă în optimile competiției.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Craiova s-a confruntat cu o serie de rezultate și evenimente în defavoarea ei, iar clasamentul final a găsit-o pe Universitatea pe poziția 25, prima sub linia calificării în play-off. La doar două zile de la nefericitul eveniment, câțiva dintre jucători au venit în fața suporterilor la evenimentul de la magazinul oficial.

Culoarele mallului s-au aglomerat rapid, deoarece sute de suporteri au format cozi interminabile pentru a face o poză cu favoriții lor și pentru a le ridica puțin moralul pentru următoarele meciuri importante din competiția internă. Printre jucătorii prezenți în fața fanilor s-au numărat Carlos Mora, Alex Crețu, Fălcușan și Mihnea Rădulescu.

ADVERTISEMENT
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Digi24.ro
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului

Eveniment Universitatea Craiova la magazinul oficial din mall

Ce premii au primit suporterii prezenți la eveniment

Pe lângă o poză cu jucătorii favoriți și un autograf pe obiectele personale, fanii au putut câștiga și alte premii. Pentru a le mulțumi pentru susținerea necondiționată, fiecare fan prezent s-a putut înscrie la o tombolă, urmând ca la finalul evenimentului cei mai norocoși să câștige un tricou oficial sau o minge de joc. 10 tricouri și 5 mingi au fost puse în concurs.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut...
Digisport.ro
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul

Nici măcar cei mai puțin norocoși nu vor pleca cu mâna goală de la evenimentul organizat de „leii din Bănie”. Toți suporterii vor primi la final o mulțime de stickere cu Universitatea Craiova, o broșă, dar și foarte multe abțibilduri cu SuperLiga României.

Valentin Mihăilă le-a pus gând rău turcilor! Atacantul român de la Rizespor visează...
Fanatik
Valentin Mihăilă le-a pus gând rău turcilor! Atacantul român de la Rizespor visează la Mondial. „Putem surprinde orice echipă”
Ce s-ar putea alege de proprietățile deținute de Răzvan Raț în Ucraina: ”Nu...
Fanatik
Ce s-ar putea alege de proprietățile deținute de Răzvan Raț în Ucraina: ”Nu mai dau rușii drumul la Donbas”
Război total între Barcelona și Real Madrid! Joan Laporta l-a distrus pe Florentino...
Fanatik
Război total între Barcelona și Real Madrid! Joan Laporta l-a distrus pe Florentino Perez. „O aroganță fără limite”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! Fost jucător al FCSB, scandal-monstru cu antrenorul: 'Ieși afară, nesimțitule!'
iamsport.ro
ȘOCANT! Fost jucător al FCSB, scandal-monstru cu antrenorul: 'Ieși afară, nesimțitule!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!