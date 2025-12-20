Prima întâlnire a jucătorilor de la U Craiova cu fanii după eșecul dramatic de la Atena. Suporterii s-au îmbulzit după autografe

ADVERTISEMENT

La scurt timp de la dezamăgirea trăită în cupele europene, o parte dintre fotbaliștii Craiovei au fost prezenți la evenimentul organizat la magazinul oficial din mall al formației din Bănie. Suporterii s-au înghesuit să poată face o poză cu eroii lor, să obțină un autograf și să-i consoleze cu privire la ratarea calificării.

Fotbaliștii Craiovei, în fața suporterilor pentru prima dată după eșecul de la Atena

Joi seară, Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă fotbalistică. Deși au avut două goluri avantaj în fața lui AEK Atena, oltenii au cedat pe final și au fost întorși de formația elenă, care a obținut calificarea directă în optimile competiției.

De partea cealaltă, iar clasamentul final a găsit-o pe Universitatea pe poziția 25, La doar două zile de la nefericitul eveniment, câțiva dintre jucători au venit în fața suporterilor la evenimentul de la magazinul oficial.

Culoarele mallului s-au aglomerat rapid, deoarece sute de suporteri au format cozi interminabile pentru a face o poză cu favoriții lor și pentru a le ridica puțin moralul pentru următoarele meciuri importante din competiția internă. Printre jucătorii prezenți în fața fanilor s-au numărat Carlos Mora, Alex Crețu, Fălcușan și Mihnea Rădulescu.

Ce premii au primit suporterii prezenți la eveniment

Pe lângă o poză cu jucătorii favoriți și un autograf pe obiectele personale, fanii au putut câștiga și alte premii. Pentru a le mulțumi pentru susținerea necondiționată, fiecare fan prezent s-a putut înscrie la o tombolă, urmând ca la finalul evenimentului cei mai norocoși să câștige un tricou oficial sau o minge de joc. 10 tricouri și 5 mingi au fost puse în concurs.

Nici măcar cei mai puțin norocoși nu vor pleca cu mâna goală de la evenimentul organizat de „leii din Bănie”. Toți suporterii vor primi la final o mulțime de stickere cu Universitatea Craiova, o broșă, dar și foarte multe abțibilduri cu SuperLiga României.