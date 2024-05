Prima întâlnire a lui Gardoș cu Răzvan Lucescu: „El m-a debutat la echipa națională”. Ce cred grecii despre el: „Antipatic!”

Florin Gardoș a fost antrenat de . Fostul fundaș a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu tehnicianul ajuns la 55 de ani.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Florin Gardoș și Răzvan Lucescu

Florin Gardoș (35 de ani) a debutat la echipa națională a României pe 8 februarie 20211, într-un amical cu Ucraina. La vremea respectivă, selecționerul „tricolorilor” era Răzvan Lucescu,

„M-am intersecta de mai multe ori cu Răzvan. Eu când eram copil la Satu Mare, periodic, impresarul meu de atunci mă trimitea prin țară la diferite echipe în probe. Și am ajuns la FC Brașov, iar antrenor era Răzvan Lucescu.

Dar timingul a fost foarte prost. Ei erau în lupta pentru promovare eu am venit fix în mijlocul sezonului. Era greu să mă bage în toate exercițiile. Aveau 11 contra 11. Nu aveam ce să caut în jocurile lor.

Dar încă de pe atunci mi-a plăcut. Veneam de la Liga 3. Răzvan era la un nivel bun și avea cunoștințe și nu am rămas atunci la Brașov. Am stat o săptămână. Apoi îmi știți traseul. Dar eu am debutat la echipa națională cu Răzvan.

Și când m-a chemat prima dată la echipa națională i-am spus. ‘Nu știu dacă mai țineți minte, am fost în probe…’ Și mi-a zis ‘Nu mai țin minte că veneau jucători mereu’. Dar carierele noastre s-au intersectat din nou atunci la echipa națională.

Și dacă lumea o să caute o să vadă, că am fost întrebat de mai multe ori, că mereu am spus că la cei mai buni antrenori Răzvan e tot timpul în top 3. Mi-a plăcut tot timpul”, a dezvăluit Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

De ce e antipatizat Lucescu în Grecia: „Mereu se plânge de arbitraj”

13 selecții are Florin Gardoș la prima reprezentativă a României. „(n.r. – Ce ți-a zis când te-a chemat prima dată la națională?) Nu îmi aduc aminte ceva anume. Ce mi-a plăcut în primul rând a fost felul în care gestiona vestiarul. Felul în care făcea programul, în care făcea antrenamentele.

Era genul de antrenor care aproape instant intra în jocurile astea de 5 contra 2, posesii, ceea ce ne plăcea. Toată lumea urăște încălzirea. Programul lejer și toată lumea se adresa cu Răzvan. Vorbim de acum 15 ani. Și cu toate astea el știa să se impună. Știa să fie și prieten cu tine, dar să te facă să îl și respecți.

M-am întâlnit săptămâna trecută cu cineva din Grecia, un fost internațional grec, care lucrează la o rivală. Și l-am întrebat care e părerea rivalelor despre el. Și mi-a zis că Da, e puțin antipatic, pentru că mereu se plânge de arbitraj, dar lumea îl respectă foarte mult pentru că mai ales în sezonul ăsta a folosit tineri jucători greci. Și pe lângă ce a făcut pentru Salonic el a promovat și promovează fotbaliști greci. Și asta ajută și fotbalul din Grecia”, a adăugat fostul internațional.

