Prima întâlnire a lui Trump cu Biden, după victoria la prezidențiale. Republicanul pregătește un cutremur la Pentagon

Joe Biden l-a invitat, miercuri, la Casa Albă, pe Donald Trump, potrivit tradiției, pentru a discuta despre tranziția puterii, fiind abordate subiecte de la securitatea națională la războiul din Ucraina. A fost prima întâlnire dintre cei doi lideri de la victoria miliardarului republican asupra Kamalei Harris, săptămâna trecută. Pe de altă parte, au apărut informații potrivit cărora echipa lui Trump pregătește concedieri masive la Pentagon, o listă fiind întocmită în acest sens, în ceea ce se consideră a fi o remaniere fără precedent a conducerii apărării.

O tranziție cât mai lină posibil

Președintele în exercițiu, Joe Biden, l-a primit pe Donald Trump la Casa Albă, miercuri, unde republicanul se va așeza definitiv după depunerea jurământului, la 20 ianuarie. După o strângere de mână cu șeful statului în Biroul Oval, cel de-al 45-lea și în curând al 47-lea președinte al SUA a declarat că tranziția va fi „cea mai lină posibilă”, potrivit AFP.

Cei doi politicieni, așezați lângă un șemineu, au făcut declarații foarte scurte înainte de a începe întâlnirea, la care au participat șefii lor de cabinet: Jeff Zients pentru Joe Biden, Susie Wiles pentru Donald Trump. „Vom face tot posibilul pentru a ne asigura că veți beneficia de tot ce aveți nevoie”, a spus Joe Biden, care în ultimii ani l-a numit adesea pe Donald Trump un pericol pentru democrația americană.

El i-a adresat „felicitări” președintelui ales și i-a urat o „întoarcere în siguranță” în cel mai celebru birou din lume, unde Donald Trump a stat din 2017 până în 2021. „Politica este grea și adesea nu este o lume foarte plăcută. Dar este o lume agreabilă astăzi și sunt recunoscător”, a spus republicanul, autorul celei mai extraordinare reveniri din istoria politică recentă din SUA, notează .

La sosirea sa, Trump s-a văzut pentru scurt timp cu prima doamnă, Jill Biden, care i-a înmânat o scrisoare de felicitare pentru soția sa, Melania, Trump, care a fost absentă de la întrevedere.

O întâlnire „substanțială”

Întâlnirea dintre cei doi a durat puțin peste două ore și a fost „foarte cordială”, „foarte politicoasă” și „substanțială”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. „Au discutat despre probleme importante de securitate națională și politică internă cu care se confruntă națiunea și lumea”, a declarat Karine Jean-Pierre reporterilor.

Consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat că Biden a subliniat că sprijinul pentru este în interesul securității Washingtonului, deoarece o Europă puternică și stabilă ar împiedica Statele Unite să fie târâte într-un război. Donald Trump a promis în timpul campaniei electorale că va pune capăt rapid războiului din Ucraina, fără a explica cum intenționează să procedeze.

După întâlnirea cu Joe Biden, președintele ales a declarat pentru New York Post că a discutat mult despre cu președintele în exercițiu. „Am vrut să-i cunosc pozițiile. Mi le-a oferit, a fost foarte amabil”, a spus Trump, potrivit Reuters. Pentru întoarcerea sa la Washington, Donald Trump va avea drumul neted: partidul său a câștigat majoritatea în Senat și în Camera Reprezentanților. De asemenea, Trump poate conta pe o Curte Supremă ferm ancorată la dreapta.

Trump pregătește un cutremur la Pentagon

Membrii echipei de tranziție a președintelui ales Donald Trump întocmesc o listă de înalți ofițeri care urmează să fie concediați, care l-ar putea include pe șeful Statului Major Interarme, potrivit a două surse, în ceea ce ar fi o răsturnare fără precedent la Pentagon. Planificarea concedierilor este încă în faza incipientă, după victoria electorală a lui Trump din 5 noiembrie, și s-ar putea schimba pe măsură ce administrația sa prinde contur, au spus sursele, care sunt familiarizate cu tranziția lui Trump și au vorbit sub condiția anonimatului despre aceste planuri, scrie .

Una dintre surse a pus la îndoială că un plan de concedieri în masă la Pentagon ar fi fezabil. De asemenea, nu este clar dacă Trump însuși ar aproba planul, deși i-a atacat deja pe oficialii din domeniul apărării care l-au criticat. În timpul campaniei electorale, Trump a vorbit și despre concedierea generalilor „woke” și a celor responsabili de retragerea din Afganistan din 2021, care a fost foarte dificilă.

Oamenii generalului Milley vor fi eliminați

Echipa lui Trump nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. A doua sursă a spus că viitoarea administrație se va concentra probabil pe ofițerii considerați ca fiind legați de Mark Milley, fostul șef al Statului Major Interarme al lui Trump.

Milley a fost citat în cartea lui Bob Woodward „War”, publicată luna trecută, numindu-l pe Trump un „fascist până în măduva oaselor”, iar aliații lui Trump l-au vizat pentru lipsa sa de loialitate față de fostul președinte.„Toți oamenii care au fost crescuți și numiți de domnul Milley vor dispărea”, a spus a doua sursă. „Există o listă foarte detaliată a tuturor celor care au fost afiliați cu Milley. Și toți vor fi eliminați”.

Statul Major Interarme este format din cei mai înalți ofițeri ai Armatei SUA și include șefii forțelor terestre, marinei, pușcașilor marini, forțelor aeriene, gărzii naționale și forțelor spațiale. Dezvăluirea planurilor de a concedia responsabili de top vine la o zi după ce Trump l-a ales pe Pete Hegseth, un comentator și veteran al Fox News care și-a exprimat dorința de a „curăța” Pentagonul, ca secretar al Apărării.

„Următorul președinte al Statelor Unite trebuie să remanieze radical conducerea Pentagonului, astfel încât să fim gata să ne apărăm țara și să ne învingem dușmanii. Mulți oameni trebuie concediați”, a spus Hegseth în cartea sa publicată în acest an, „The War on Warriors : Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Generalul Brown, printre primii demiși

Nu este clar dacă lipsa de experiență în management a lui Hegseth ar putea complica confirmarea sa de către Senat și dacă un candidat mai tradițional pentru acest post ar efectua astfel de concedieri. Hegseth l-a atacat și pe succesorul lui Milley, generalul C.Q. Brown, întrebându-l dacă ar fi obținut postul dacă nu ar fi fost de culoare. „A fost din cauza culorii pielii lui? Sau abilitățile lui? Nu vom ști niciodată, dar încă avem îndoieli – ceea ce, la prima vedere, pare nedrept pentru CQ. Dar din moment ce a făcut din cartea rasială una dintre cele mai mari cărți de vizită ale sale, nu prea contează”, a scris el.

Prima sursă familiarizată cu planificarea tranziției a spus că Brown va fi printre numeroșii membri ai personalului care vor părăsi instituția. „Șefii de stat major și toți șefii adjuncți vor fi concediați imediat”, a spus sursa, adăugând că aceasta este doar o planificare preliminară.

„Acești oameni nu sunt de neînlocuit”

Unii actuali și foști oficiali americani au minimalizat posibilitatea unei astfel bulversări, spunând că ar fi inutilă și perturbatoare într-un moment în care lumea este în criză, cu războaie care fac ravagii în Ucraina și Orientul Mijlociu.Prima sursă a spus că ar fi dificil din punct de vedere birocratic să concedieze și să înlocuiască mulți dintre oficialii militari americani de rang înalt, sugerând că planificarea ar putea fi fanfaronada și atitudinea aliaților lui Trump.

Dar a doua sursă a sugerat că tabăra Trump crede că Statul Major Înterarme ar trebui redus din cauza birocrației excesive. Astfel de reduceri ar putea fi suportate într-o organizație de dimensiunea armatei americane, a spus sursa.

„Acești oameni nu sunt de neînlocuit, dimpotrivă. Sunt foarte înlocuibili. Pe de altă parte, nu lipsesc oamenii dispuși să preia conducerea”, a spus sursa. „În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, am numit foarte repede tineri 30 de ani sau oameni competenți în funcția de general. Și știți ce? Am câștigat războiul”, a adăugat ea.