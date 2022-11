Prima întâlnire în direct la tv între Mihai Stoica și Nicolae Dică după plecarea antrenorului de la FCSB: „Nu puteam să fac nimic!”

Managerul general al vicecampioanei României a recunoscut că nu a putut să intervină pentru a-l ține pe Nicolae Dică la echipă după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 0-1.

Mihai Stoica și Nicolae Dică s-au întâlnit pentru prima dată la TV după plecarea antrenorului de la FCSB

pentru prima dată la televizor după ce „Nick” a plecat de la FCSB: „Nu din cauza rezultatelor interne a plecat Dică. E inexplicabil cum a venit acel meci cu U Cluj, a venit de nicăieri, mai ales că noi veneam după 4 victorii consecutive, a fost și egalul cu Anderlecht. Au fost și declarațiile dure ale lui Gigi la finalul meciului cu U Cluj”.

„Nu a fost un mandat rău, au fost și 4 milioane de euro în conturile clubului. Nenorocire a fost eliminarea cu Karagandy. A fost greu cu Saburtalo, dar a reușit. Într-adevăr, jocul a suferit, dar puteam regla asta.

Eu nu puteam să fac nimic, dacă a ieșit Gigi să facă declarații eu nu mai puteam să fac ceva. Nu am avut discuții cu ’Nick’, eu nu m-am băgat niciodată peste un antrenor, că nu sunt antrenor.

Nu am spus niciodată că nu e bine să lucrezi tactic, cum să spun asta? Eu am spus că jucătorii își caută alibiuri, niciodată nu am auzit jucătorii să spună că ei greșesc”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Nu vreau să mai discut despre lucrurile astea. Mie îmi place să îmi aduc aminte de lucrurile frumoase pe care le-am avut împreună.

Nu aș schimba nimic, după discuția pe care am avut-o cu MM, am schimbat puțin unele metode de antrenament, dar nu aș schimba nimic din ce am făcut. Eu am vrut să rămân până în iarnă ca să pot să pun la punct lucrurile la echipă.

Îmi doream să prindem iarna, să facem cantonamentul și să jucăm la o săptămână. În momentul în care am odihnit jucătorii și am jucat cu titularii la Ploiești, s-a văzut o altă față a echipei.

Eu rămân cu calificarea, cu seria de victorii și cu meciurile cu West Ham și Anderlecht”, a spus și Nicolae Dică.

„Nu sunt genul care să vină și să îi dea afară pe alții!”

și a spus ce își dorește de la colaboratorii săi: „E foarte greu să mergi în unele locuri și să spui că mergi cu staff-ul tău. Eu nu sunt genul de om care să vină undeva și să îi dea afară pe alții.

Nu am făcut asta și nu o să o fac niciodată. Eu sunt genul de om căruia îi place munca și implicarea. Poate asta e greșeala mea că mă aștept ca toată lumea să fie implicată la fel ca mine sau măcar 80% din mine.

Nu spun de ei, zic în general. Ideal ar fi ca oamenii să se uite măcar la atâtea meciuri din fotbal la câte mă uit și eu”.

Mihai Stoica i-a dat dreptate lui Nicolae Dică și a recunoscut că nici el nu își poate alege colaboratori care să nu fie puși la punct cu tot ce se întâmplă în fotbalul actual.

„Și eu am aceeași chestie, mereu mi-am ales colaboratori care sunt pasionați de fotbal. Nu mi-au plăcut niciodată oamenii care vor să fie în fotbal, dar nu știu echipe sau jucători.

Bun, nu vrei să te uiți la fotbal european, treaba ta, dar dacă nici la campionatul intern nu te uiți… Adică dacă tu nu știi cine e Fulop, n-ai ce să cauți în fotbal”, a spus și Mihai Stoica.