Prima interacțiune a lui Robert Niță cu Mihai Stoica: „M-am rugat de el de îmi venea să plâng în vestiar!”

Robert Niță este cunoscut în principal pentru perioada petrecută la Rapid, însă de-a lungul carierei el a mai trecut și pe la alte echipe din fotbalul românesc, precum Oțelul Galați, unde a fost adus de Mihai Stoica. Fostul fotbalist a dezvăluit care a fost prima interacțiune a sa cu actualul oficial de la FCSB.

Robert Niță, prima interacțiune cu Mihai Stoica: „Primul om din fotbal care a crezut în mine”

La FANATIK SUPERLIGA se discută intens despre actualitatea din fotbalul românesc, însă invitații nu evită să mai facă o vizită în trecut, povestind diverse momente fabuloase. În emisiunea în care Cristi Coste i-a avut invitați pe Sabin Ilie, Robert Niță și Andrei Vochin, cel din urmă a amintit de sezonul 97-98, când Mircea Lucescu era antrenor la Rapid și s-a luptat la campionat până în ultima etapă, deși declara de fiecare dată că echipa nu se gândește la câștigarea titlului. Întrebat de Cristi Coste la ce echipă juca în acel campionat, Robert Niță și-a adus aminte de legătura sa cu Mihai Stoica, actualul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB:

„În acel sezon eram la Oțelul Galați. (n.r. – cum a ajuns la Oțelul) Când jucam în Divizia B, la Cimentul Fieni, am jucat la Dunărea Galați, care era a doua echipă din județ, după Oțelul. Am jucat acolo, dădusem vreo șapte goluri până la meciul respectiv. Am marcat și la Galați, iar după meci, în buza tunelului, a coborât domnul Meme Stoica și mi-a zis: «Bravo, copile, te urmăresc!».

De câte ori mă vede acum îmi zice: «Ce faci, copile?». Tot copile îmi zice și acum. Simpatiile sunt simpatii. Este primul om din fotbal care a crezut în mine. Să iei un jucător de la Divizia B… ok, marcasem 9 goluri în 10 etape în momentul în care am ajuns la ei. Au fost trei zile în care se puteau face transferuri, m-a invitat să rămân la meci, juca Oțelul Galați cu nu mai știu cine, dar normal că nu m-a lăsat domnul antrenor.

M-am rugat de antrenor să mă lase de îmi venea să plâng în vestiar. Până la urmă m-a lăsat, dar mi-a zis: «Dacă nu ajungi mâine la Fieni, nici să nu mai vii!»”, a povestit Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica și Robert Niță sunt acum rivali

Deși Robert Niță îi poartă un respect deosebit lui Mihai Stoica pentru că l-a adus la nivelul Ligii 1, viața i-a făcut pe cei doi să devină rivali în acest moment, prin prisma echipelor lor de suflet. După un deceniu la Oțelul Galați, Mihai Stoica, care era deja stelist, a intrat în familia „roș-albastră”, la care și-a petrecut restul carierei, exceptând trei ani în care a fost președinte la Unirea Urziceni. În ciuda parcursului carierei sale, însă l-a refuzat în ultima clipă pe George Copos.

De partea cealaltă, Robert Niță a plecat la Steaua după șase luni petrecute la Oțelul, iar mai apoi au urmat Foresta Suceava și Rapid, una dintre marile rivale ale lui FCSB. Alături de giuleșteni, fostul atacant a câștigat singurul său titlu de campion din carieră, în sezonul 2002/2003.

