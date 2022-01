Prima intervenție chirurgicală asupra unui craniu are 2.000 de ani. O plăcuță metalică, folosită pentru a repara o fractură

Potrivit Muzeului de Osteologie din Oklahoma, craniul, care se află în colecția sa, ar fi fost al unui bărbat care a fost rănit în timpul luptei și care a suferit una dintre cele mai timpurii forme de intervenție chirurgicală pentru a i se implanta o bucată de metal pentru a-i repara fractura.

Experții au declarat că bărbatul a supraviețuit intervenției chirurgicale, iar craniul este acum o dovadă cheie pentru a demonstra că popoarele antice erau capabile să efectueze astfel de intervenții avansate.

Craniul în cauză este un exemplar alungit peruvian, care este o formă străveche de modificare a corpului în care membrii tribului deformau intenționat craniile copiilor mici legându-le cu pânză sau chiar legând capul între două bucăți de lemn pentru perioade prelungite de timp.

„Acesta este un craniu peruvian alungit cu metal implantat chirurgical după întoarcerea din luptă, estimat a fi de acum aproximativ 2.000 de ani. Una dintre cele mai interesante și mai vechi piese ale noastre din colecție”, au precizat reprezentanții muzeului citați de .

„Nu avem o mulțime de informații despre această piesă, dar știm că bărbatul a supraviețuit procedurii. Pe baza osului rupt din jurul reparației, puteți vedea că este strâns îmbinat. A fost o intervenție chirurgicală reușită.”

în colecția privată a muzeului, dar a fost expus oficial în 2020, ca urmare a interesului public crescând față de artefact, din cauza știrilor despre descoperirea craniului.

Zona din Peru în care a fost descoperit craniul este cunoscută de mult timp pentru chirurgii care au inventat o serie de proceduri complexe pentru a trata un fracturile craniene.

Astfel de răni erau obișnuite în acea perioadă din cauza folosirii proiectilelor precum praștiile în timpul luptei.

Craniile alungite erau comune în Peru la acea vreme. Au fost date mai multe motive pentru alungirea craniului, variind de la a servi ca o modalitate pentru elitele societății de a se autodemarca, la a acționa ca o formă de apărare.

ulterioare au descoperit că femeile care aveau craniile alungite erau mai puțin predispuse să sufere răni grave la cap decât cele care nu aveau craniul alungit.

Chirurgii din acea perioadă de timp făceau găuri în craniul unui om viu fără utilizarea anesteziei moderne sau a tehnicilor sterile.

„Au aflat devreme că acesta este un tratament care ar putea salva vieți. Avem dovezi copleșitoare că trepanarea nu a fost făcută pentru a crește gradul de conștiință sau ca o activitate pur rituală, ci este legată de pacienții cu leziuni grave ale capului, [în special] fracturi de craniu”, a declarat antropologul fizic John Verano de la Universitatea Tulane pentru National Geographic în 2016.

Abilitățile chirurgilor peruvieni au fost evidențiate în trecut cu o carte pe subiect numită Holes in the Head: The Art and Archaeology of Trepanation in Ancient Peru de Verano și colaboratori.

”Nu cunoaștem metalul. În mod tradițional, argintul și aurul au fost folosite pentru acest tip de procedură”, a declarat un purtător de cuvânt al expoziției SKELETONS: Museum of Osteology.

Într-un studiu din 2018 publicat în Current Anthropology, practica alungirii craniilor a fost găsită în culturi disparate, de la Mayas la Huni, și s-a dovedit a fi un simbol de statut al privilegiului și prestigiului în grupuri din întreaga lume.