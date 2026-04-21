Primă istorică pentru FC Argeş în Cupa României! Dani Coman: “E un bonus suplimentar să batem U Cluj!”

FC Argeş are un sezon de excepţie. Nou-promovata este calificată în play-off şi în semifinalele Cupei României, acolo unde va întâlni U Cluj, într-un meci programat marţi la Mioveni, de la ora 19:30. Toate biletele pentru această confruntare au fost vândute, iar jucătorii lui o primă suplimentară.

FC Argeş, primă istorică pentru meciul cu U Cluj! Ce spune Dani Coman de pierderea licenţei europene

Dani Coman a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre şedinţa pe care a avut-o cu jucătorii şi primarul, despre faptul că , dar şi despre prima istorică pe care jucătorii piteştenilor o vor câştiga în cazul în care vor lua Cupa României, fotbaliştii având o primă şi pentru victoria cu U Cluj:

„Va fi sold-out la meciul cu U Cluj. A fost interes foarte mare. Lumea la stadion, tribunele pline. Asta nu face decât să ne bucure. S-au dat 3600 de bilete, plus abonamente, va fi stadionul plin. Referitor la licenţă este vorba de criteriul financiar, dar mi s-a pus în vedere să nu vorbesc aşa mult pe acest subiect, pentru că suntem la recurs.

Important este să rezolvăm partea sportivă şi apoi ne vom apuca de celelalte lucruri. Ne vom ocupa, am făcut recurs, avem nişte avocaţi foarte buni care se ocupă. Avem o încărcătură cu toţii pentru meciul de marţi. Am avut o şedinţă dimineaţa cu băieţii şi cu domnul primar. Este un joc important, un meci în care pot intra în istoria acestui club.

O şedinţă foarte bună, am încercat să îi încurajăm. Au bonusuri de performanţă, bonus de câştigarea Cupei României, 10.000 de euro în funcţie de minutele jucate. Dar o să le dau un bonus suplimentar să batem U Cluj. Încă nu ştiu cât. Domnul primar le-a spus că situaţia financiară se va rezolva la începutul lunii viitoare şi toţi banii vor fi la zi. I-a încurajat, le-a spus că are încredere în ei.

Chiar dacă am avut întârzieri de plată, o să se rezolve. Suntem o echipă nou-promovată calificată în play-off şi în semifinalele Cupei României. Da, criteriul financiar e problema la licenţiere. Ne străduim şi dacă vom fi pe un loc de cupă europeană, vom lua licenţa”, a spus Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Cine arbitrează FC Argeş – U Cluj, din semifinalele Cupei României

Confruntarea dintre FC Argeş şi U Cluj din semifinalele Cupei României va fi condusă la centru de Marcel Bîrsan, ajutat la cele două tuşe de Valentin Avram şi Traian Ionuţ Neacşu. Rezervă va fi Horia Mladinovici. Arbitru VAR va fi Sebastian Colţescu, ajutat de Vasile Marinescu.

Învingătoarea duelului de la Mioveni va întâlni în ultimul act câştigătoarea meciului Dinamo – Universitatea Craiova, care de dispută joi, pe Arena Naţională. Câştigarea Cupei României este principalul obiectiv al „câinilor”, care nu mai au şanse la titlu, chiar dacă s-au impus cu 2-1 în faţa lui U Cluj, în ultima etapă.