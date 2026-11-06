Primă la înfrângere! Premieră mondială în fotbalul românesc. Fanatik dezvăluie un caz halucinant: explicații și amenințări. „Mă ocup de tine!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

Redacția FANATIK a intrat în legătură cu mai mulți actuali și foști jucători de la CS Afumați, în urma mai multor informații legate de anomaliile financiare de la clubul susținut de autoritățile locale. Dezvăluirile fotbaliștilor și ale oamenilor din anturajul echipei sunt de-a dreptul aiuritoare. Jucătorii ar fi fost puși să semneze tabele fictive de plăți inclusiv după înfrângeri. FANATIK are un astfel de document, cu prime ce ar fi fost plătite doar pe hârtie după o înfrângere a echipei din Ilfov în play-out-ul sezonului trecut.

Clubul refuză să se apere cu argumente și întoarce realitatea cu susul în jos. Antrenorul-manager al Afumațiului, Vasile Neagu, a ales o replică agresivă în momentul în care a fost confruntat cu probele. „Am câștigat meciul! Cunosc oameni, mă ocup eu de tine”, i-a transmis jurnalistului FANATIK.

ADVERTISEMENT

Jucătorii au fost puși să semneze un tabel cu prime după o înfrângere cu CSC Șelimbăr. Banii nu ar fi ajuns niciodată la fotbaliști

FANATIK a primit un act de plată datat 21 martie 2026, ziua partidei CS Afumați – CSC Șelimbăr, încheiat 0-1. Pe document se observă evenimentul în urma căruia a fost făcută premierea, CS Afumați – CSC Șelimbăr, precum și scorul, 0-1. Numai că, în realitate, meciul din play-out-ul ediției precedente de campionat a fost pierdut de Afumați cu același scor, 1-0. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Emanuel Baba, în minutul 76.

„Ni s-a zis să semnăm că am lua banii, 1.500 de lei fiecare. Se vede și în tabel, unii dintre băieți apucaseră să semneze, alții nu. Noi nu am văzut niciun leu. N-a fost prima dată când s-a întâmplat așa. Ne așteptam la astfel de lucruri. Nu am fost plătiți ca să pierdem, să nu rămână cineva cu impresia asta. Probabil a fost o metodă de a justifica niște încasări. La noi nu a ajuns absolut nimic. Nici atunci, nici cu alte ocazii”, a povestit, sub protecţia anonimatului, un fotbalist din lotul Afumațiului pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În dialogul pe care l-a avut cu redacția, Vasile Neagu a ales să amenințe. Înainte să o facă, a confirmat că tabelul de plată este real, dar a contrazis faptele susținute de actul care i-a fost prezentat. Mai mult chiar, a susținut că a câștigat partida pe care, de fapt, o pierduse. „Nu știu de unde aveți așa ceva, un tabel real de plată de la Afumați. O să mă ocup de dumneavoastră. Am relații, o să mă ocup”, a spus Neagu. Miercuri seara, antrenorul a răspuns de două ori apelurilor, a închis brusc de fiecare dată, apoi a refuzat dialogul.

ADVERTISEMENT

Tot lotul, antrenorul și staff-ul, premiați fictiv de Afumați pentru înfrângerea cu Șelimbăr

Pe tabelul de prime obținut de FANATIK, semnat din partea clubului de directorul executiv Dan Neagu şi stampilat, se poate observa cum toți jucătorii, antrenorul și restul staff-ului tehnic figurează la premieri pentru meciul Afumaţi – Şelimbăr disputat pe 21 martie 2026 și încheiat cu înfrângerea celor de la Afumaţi, 0-1. În tabel, scorul apare eronat: 1-0 pentru Afumaţi. 1.500 de lei ar fi trebuit să intre în buzunarul fiecăruia dintre cei de pe listă. Sumele n-ar fi fost plătite, cel puțin în cazul jucătorilor, au asigurat majoritatea celor omiși. „Eu am câștigat meciul ăla. A fost 1-0 pentru noi. Măicuța mea! Eu am pierdut meci acasă!? Gata, hai că deja mă ocup. Strânge material! Să vedem de unde ai așa ceva! E meciul de la Snagov. Cât a fost scorul? Păi… Știi ce te rog eu? Ocupă-te de c*caturi d-astea”, s-a contrazis și a amenințat Vasile Neagu miercuri seara. Ulterior, același Neagu i-a trimis jurnalistului mai multe mesaje pe WhatsApp cu capturi din conversația pe care tocmai o avuseseră. Neagu a susținut că investigația reprezintă o metodă de șantaj.

ADVERTISEMENT

La o zi distanţă, Neagu şi-a schimbat discursul: „Am verificat, e o eroare a unui băiat de scoate la calculator tabelele. A greşit data meciului!”

Joi, la o zi distanţă, într-un nou dialog cu redacţia FANATIK, Neagu a dat o altă explicație, după ce, timp de 20 de minute, a invocat greutăţile financiare uriaşe pe care le întâmpină clubul. S-a plâns de lipsa banilor și a jucătorilor pe care-i poate plăti cu cel mult 1.400 de euro pe lună: „Am fost azi la club şi am verificat. A fost o eroare umană, materială. A fost făcut prin luna mai tabelul pe care l-ați trimis. Este pentru victoria din decembrie 2025. Sunt doi băieți care se ocupă de calculatoare la noi. Nu avem secretar, nu avem nimic altceva. Acești băieți au greșit data meciului, primele erau pentru o victorie cu Şelimbăr din luna decembrie”, a motivat Neagu.

„Adică spuneţi că nu aveţi bani, că întâmpinaţi greutăţi financiare, dar susţineţi că în mai 2026, pe final de campionat, aţi plătit 42.000 lei, adică aproape 9.000 de euro, primă de meci pentru o victorie din urmă cu aproape 6 luni?”, a fost întrebarea FANATIK care l-a iritat din nou pe Vasile Neague. „Ştiţi ceva? Ia, scrieţi ce vreţi!”

ADVERTISEMENT

Primarul Afumaţi, Gabriel Dumănică, nu a dat curs solicitării FANATIK de a-şi spune un punct de vedere

Fotbaliștii cu care FANATIK a discutat încă o dată, după convorbirea de joi cu Neagu, spun că versiunea nu se susține și că sumele trecute în tabel nu au fost achitate niciodată nici în martie, nici în mai. Redacția a încercat să ia legătura și cu primarul din Afumați, Gabriel Dumănică, însă edilul nu a dat curs solicitării până la ora publicării acestui articol.

FANATIK a ales să publice integral discuția cu Vasile Neagu de pe WhastsApp pentru informarea corectă a publicului.

Care e meciul de la Snagov despre care vorbește Vasile Neagu?

În tentativa de a deturna atenția de la subiectul materialului, Vasile Neagu a indicat spre o victorie obținută de Afumați în fața Șelimbărului. Antrenorul face referire la jocul disputat în decembrie 2025 la Snagov, câștigat, într-adevăr, cu 1-0 de ilfoveni. Tabelul de premiere intrat în posesia FANATIK le-a fost oferit spre semnare jucătorilor în primăvară, după meciul pierdut cu 1-0. Deci, cel puțin 3 luni distanță față de întâlnirea la care face referire Neagu.

După 12 etape disputate din , CS Afumați ocupă locul 12 în clasament, cu 17 puncte.

Cine este Vasile Neagu, antrenorul lui CS Afumați?

Vasile Neagu este om-club pentru CS Afumați. Instalat pe banca echipei în 2010, Neagu a transformat-o dintr-una de amatori într-una cu rezultate notabile în liga secundă. Afumațiul . Banii vin în exclusivitate de la autoritățile locale. Din informațiile FANATIK, nu există planuri pentru transformarea clubului dintr-unul de drept public într-unul privat, pentru ca accesul în SuperLigă să devină posibil.

Neagu este absolvent al facultății de Educație Fizică și Sport și are un masterat în management sportiv la Universitatea din Petroșani, dar și unul în psihopedagogie.