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Joi seară, fotbalul românesc a înregistrat o nouă umilință. Brighton s-a impus cu 4-0 în fața Universității Craiova în etapa cu numărul 4 din Conference League. Marius Mitran și Adrian Mutu au oferit primele lor concluzii după rezultatul dur înregistrat de olteni în deplasare.

Marius Mitran a subliniat importanța banilor după Brighton – U Craiova 4-0

O nouă seară nefastă pentru fotbalul românesc după . Rezultatul din Conference League Marius Mitran, specialistul FANATIK, a oferit o primă concluzie după ce a văzut diferența enormă dintre cele două echipe, nu doar la scorul înregistrat la final pe tabela de marcaj. „Banii sunt foarte importanți în fotbal. Dincolo de principiul „banii nu aduc fericirea, dar o întrețin”, banii aduc jucătorii de valoare.

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Banii aduc tot ceea ce înseamnă industria asta fotbalistică. Și ei fiind undeva la 700 de milioane și noi la 37-38, a rezultat ceea ce s-a întâmplat aseară. A doua lecție este că, indiferent de bani, de situația financiară, de această putere uriașă pe care o reprezintă Premier League, care este un campionat mondial pentru echipe de club!”, a spus inițial Marius Mitran despre meciul de pe Amex Stadium.

Marius Mitran știe unde a greșit, de fapt, U Craiova la meciul cu Brighton

Ulterior, Marius Mitran a spus că trupa lui Filipe Coelho a neglijat un aspect foarte important într-o astfel de confruntare. Mai exact, el a subliniat pregătirea slabă din punct de vedere mental, care, dacă s-ar fi făcut mai bine, ar fi determinat jucătorii să lase o altă impresie în cele 90 de minute. „Cred că ar fi trebuit să conteze și o anumită pregătire mentală pentru o astfel de confruntare.

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Trebuia să ne fi așteptat la ceea ce s-a întâmplat și dacă ne-am fi așteptat, pe cale de consecință, ne-am fi pregătit altfel. Mental vorbesc, pentru că fizic am văzut și eu am remarcat faza cu Baiaram… dar mental probabil că am fi putut lăsa o altă impresie. Nu scoteam un alt rezultat, ci lăsam o altă impresie, ceea ce e important la nivelul ăsta!”, a mai spus Marius Mitran.

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Adrian Mutu atrage atenția conducătorilor Universității Craiova după meciul cu Brighton

Adrian Mutu a vorbit la rândul său despre rezultatul de joi seară. Fostul mare atacant român a amintit și de alte reprize modeste făcute de olteni în acest sezon de cupe europene cu adversare mult mai jos cotate decât Brighton. El a mai spus și că diferența de valoare se simte categoric atunci când o echipă românească întâlnește o formație din vestul Europei. „Dacă stăm să analizăm tot parcursul în cupele europene, o să vedem că în unele momente au avut chiar reprize slabe cu adversari mult mai slab cotați decât Brighton.

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Deci asta poate să îi dea de gândit lui Mihai Rotaru și tuturor celor de acolo, care răspund de echipă. Ce ar trebui să facă pentru a avea un parcurs mult mai bun sau mai glorios, ca să spun așa, în cupele europene!? Vorba lui Cruyff… spunea el pe vremuri, când era antrenor la Barcelona: „Nu jucăm împotriva unui sac cu bani!”. Se pare că nu e chiar așa. Sau, eu știu, poți să zici lucrul ăsta când antrenezi Barcelona, Real, City… Nu e cazul nostru, pentru că uite, diferența de material, cum îi spun eu, face diferența în astfel de competiții. Nu ai cum!”, a conchis Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.