Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv

ADVERTISEMENT

SuperLiga României și-a pregătit deja primul produs de export din această iarnă. Joao Lameira, unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din campionatul nostru, care evoluează în acest moment pentru Oțelul Galați, se transferă în Polonia pentru 500.000 de euro, informație pe care FANATIK o oferă în exclusivitate.

Oțelul Galați dă lovitura! Transfer în Polonia pentru 500.000 de euro

SuperLiga României continuă să fie un campionat de unde echipele din toată Europa se uită neîntrerupt după talente, chiar dacă în ultimii ani nu s-a mai făcut niciun transfer pe vreo sumă uriașă. În perioada de iarnă sunt mai puține „lovituri” ca în cea de vară, însă, cu toate acestea, Oțelul a reușit să-și vândă jucătorul pentru o sumă foarte bună.

ADVERTISEMENT

Joao Lameira, mijlocașul portughez de 26 de ani, a fost cumpărat de formația Widzew Lodz, echipă ce se află în lupta pentru rămânerea în Ekstraklasa. Polonezii au achitat suma de 500.000 de euro pentru transferul său, iar, din informațiile obținute de FANATIK, salariul fotbalistului va fi de 25.000 de euro pe lună, adică 300.000 pe fiecare sezon petrecut pentru echipa din Polonia.

Gigi Becali poate să-și ia gândul de la Joao Lameira! Patronul FCSB s-a interesat de mijlocașul portughez

Joao Lameira a ajuns în campionatul României în stagiunea trecută, fiind împrumutat de Oțelul Galați de la Baltika, echipă ce evoluează în campionatul Rusiei. La începutul actualei stagiuni, el a semnat cu moldovenii din postură de jucător liber de contract și va pleca după mai puțin de jumătate de an.

ADVERTISEMENT

Prestațiile sale din campionatul intern au impresionat, iar unul dintre oamenii care au pus ochii pe el a fost chiar Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a interesat de Joao Lameira și dar și în această toamnă,

ADVERTISEMENT

Cum arată CV-ul lui Joao Lameira și la cât este cotat portughezul

Oțelul Galați a reușit să obțină o sumă destul de apropiată valorii de pe site-ul de specialitate Transfermarkt, acolo unde Joao Lameira este cotat la 750.000 de euro. El și-a făcut junioratul în academiile celor de la Sporting Lisabona și Porto, însă nu a confirmat încât să fie păstrat în Portugalia.

În afară de Oțelul Galați, singura echipă pentru care Lameira a evoluat în mai mult de 10 meciuri este SC União Torreense, din liga secundă portugheză. În acest sezon, în cele 16 meciuri jucate pentru oțelari, Lameira a marcat de trei ori și a oferit două pase decisive, pe lângă jocul defensiv extraordinar pe care-l practică meci de meci.

ADVERTISEMENT