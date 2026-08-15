Prima lovitură încasată de Marius Șumudică la CFR Cluj: „L-am pierdut!”

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Marius Șumudică a revenit în SuperLiga ca . „Șumi” va debuta pe banca ardelenilor în noul mandat duminică, 16 august, de la ora 21:30, în Corvinul Hunedoara – CFR Cluj. Tehnicianul a susținut sâmbătă, 15 august, conferința de presă premergătoare duelului.

Alin Fică s-a accidentat. Pierdere pentru Marius Șumudică: „Neapărat”

Marius Șumudică a început treaba la CFR Cluj și a susținut deja prima conferință de presă. Fostul antrenor de la Rapid a venit cu noutăți despre lotul ardelenilor și a dezvăluit că Alin Fică, care a jucat o repriză în returul cu Tromso (1-2), s-a accidentat și nu va fi disponibil pentru partida contra Corvinului.

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„L-am pierdut accidentat și pe Fică, e un jucător care-mi place foarte mult și care ajuta CFR. Săptămâna viitoare trebuie să facem neapărat 3-4 transferuri, nu doar numeric, ci și valoric să ridicăm standardul. Sunt jucători pe care-i cunosc, eu când aduc jucători care să ne ajute, eu n-am alte interese. Și jucători care să accepte condițiile care sunt acum la CFR.

Va trebui să găsesc jucători pe care să-i pot lua împrumut, să plătim noi o parte din salariu, iar restul, cea mai mare parte, să fie plătită de clubul de acolo. (n.r.- Par să fie dispuși să vină în aceste condiții?) Când ești Șumudică, da”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.

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Prima plecare de la CFR Cluj după venirea lui Marius Șumudică

Mișcările de trupe au început deja în Gruia, după venirea lui Marius Șumudică la CFR Cluj. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , la Raja Casablanca. Suma se ridică la 350.000 de euro. Fundașul central mai avea contract în Gruia până în vara anului 2028.

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După meciul cu Corvinul, pentru CFR Cluj și Marius Șumudică urmează un duel de foc. „Feroviarii” dau piept pe propriul teren cu FCSB, duminică, 23 august, de la ora 21:30. Va fi primul test important pentru Marius Șumudică pe banca echipei pe care a mai antrenat-o în vara anului 2021. CFR a obținut doar 3 puncte în cele 3 meciuri disputate până acum și ocupă locul 13 în SuperLiga.