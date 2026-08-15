Sport

Prima lovitură încasată de Marius Șumudică la CFR Cluj: „L-am pierdut!”

Marius Șumudică a revenit în antrenorat și au apărut deja primele probleme pentru noul antrenor de la CFR Cluj. Ce anunț a făcut la prima conferință de presă.
Răzvan Rădulescu
15.08.2026 | 15:35
Prima lovitura incasata de Marius Sumudica la CFR Cluj Lam pierdut
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Marius Șumudică a prefațat duelul Corvinul - CFR Cluj din SuperLiga. Foto.: captură Youtube - CFR Cluj 1907 Official
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Marius Șumudică a revenit în SuperLiga ca noul antrenor al celor de la CFR Cluj, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „Șumi” va debuta pe banca ardelenilor în noul mandat duminică, 16 august, de la ora 21:30, în Corvinul Hunedoara – CFR Cluj. Tehnicianul a susținut sâmbătă, 15 august, conferința de presă premergătoare duelului.

Alin Fică s-a accidentat. Pierdere pentru Marius Șumudică: „Neapărat”

Marius Șumudică a început treaba la CFR Cluj și a susținut deja prima conferință de presă. Fostul antrenor de la Rapid a venit cu noutăți despre lotul ardelenilor și a dezvăluit că Alin Fică, care a jucat o repriză în returul cu Tromso (1-2), s-a accidentat și nu va fi disponibil pentru partida contra Corvinului.

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„L-am pierdut accidentat și pe Fică, e un jucător care-mi place foarte mult și care ajuta CFR. Săptămâna viitoare trebuie să facem neapărat 3-4 transferuri, nu doar numeric, ci și valoric să ridicăm standardul. Sunt jucători pe care-i cunosc, eu când aduc jucători care să ne ajute, eu n-am alte interese. Și jucători care să accepte condițiile care sunt acum la CFR.

Va trebui să găsesc jucători pe care să-i pot lua împrumut, să plătim noi o parte din salariu, iar restul, cea mai mare parte, să fie plătită de clubul de acolo. (n.r.- Par să fie dispuși să vină în aceste condiții?) Când ești Șumudică, da”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.

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Prima plecare de la CFR Cluj după venirea lui Marius Șumudică

Mișcările de trupe au început deja în Gruia, după venirea lui Marius Șumudică la CFR Cluj. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Marian Huja a fost vândut de echipa finanțată de Neluțu Varga în Maroc, la Raja Casablanca. Suma se ridică la 350.000 de euro. Fundașul central mai avea contract în Gruia până în vara anului 2028.

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După meciul cu Corvinul, pentru CFR Cluj și Marius Șumudică urmează un duel de foc. „Feroviarii” dau piept pe propriul teren cu FCSB, duminică, 23 august, de la ora 21:30. Va fi primul test important pentru Marius Șumudică pe banca echipei pe care a mai antrenat-o în vara anului 2021. CFR a obținut doar 3 puncte în cele 3 meciuri disputate până acum și ocupă locul 13 în SuperLiga.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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