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Prima mare controversă de la CM 2026! Shakira sau o sosie la ceremonia de deschidere? „Nu arată ca ea!”

Prima controversă de la Campionatul Mondial de Fotbal a apărut la scurt timp după ceremonia de deschidere. Shakira, în prim-plan după concertul de pe stadionul Azteca.
Iulian Stoica
12.06.2026 | 10:52
Prima mare controversa de la CM 2026 Shakira sau o sosie la ceremonia de deschidere Nu arata ca ea
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Prima mare controversă de la CM 2026! Shakira sau o sosie la ceremonia de deschidere?! Foto: Profi Media
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După extrem de multă așteptare, Campionatul Mondial a început. Primul meci a avut parte de o festivitate de deschidere, la aceasta participând artiști cunoscuți, precum J Balvin și Shakira. Totuși, momentul artistei a fost pus sub semnul întrebării, fanii nefiind siguri despre veridicitatea momentului.

Prima mare controversă de la CM 2026

Shakira este una dintre cele mai cunoscute artiste la nivel mondial. În vârstă de 49 de ani, artista din Columbia a cântat, alături de Burna Boy, melodia „Dai, Dai” (n.r. – Hai, Hai), compusă special pentru turneul final ce se desfășoară în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. La scurt timp după moment, fanii au pretins faptul că interpreta a fost înlocuită de o dublură.

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Artista a purtat o ținută galbenă, pantaloni scurţi albi, iar pantofi erau sport cu platformă, alături de care mai erau asortați niște ochelari de soare închiși la culoare. Shakira a avut părul vopsit într-o culoare roşu-căpşuni deschis, iar ochii erau ascunși în spatele ochelarilor de soare foarte mari, ascunzându-i astfel aspectul feței.

După momentul avut pe stadion, fanii au speculat faptul că artista ar fi putut avea o înlocuitoare la ceremonia de deschidere de pe stadionul Azteca. Un urmăritor a scris „E Shakira? Nu arată ca Shakira? Nu văd bine?”, pe când alții au scris că interpreta ar avea o dublură. Un suporter a replicat: „Asta nu este Shakira… cine e?!?!”, iar altul a scris în spaniolă: „Nu-mi spuneţi că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei”.

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A avut sau nu Shakira o dublură la deschiderea CM?!

Toate aceste speculații au fost desființate după ce un urmăritor a făcut o analiză pe măsură: „După o investigaţie amănunţită a zvonurilor conform cărora persoana care a apărut astăzi nu este Shakira, vă voi spune ce spun fanii experţi: asigură că este într-adevăr ea. Menţionează o cicatrice pe frunte, pare înaltă pentru că poartă pantofi sport cu talpă mai înaltă şi pare mai slabă. Cât despre faţă, aceştia consideră că umflătura atribuită Botoxului ar fi un factor suplimentar şi asta ar explica purtarea ochelarilor”.

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Este pentru a patra oară când Shakira este prezentă la un Campionat Mondial. Artista a debutat în 2006, ca mai apoi să aibă melodii și la turneele finale mondiale din 2010 și 2014. Fără îndoială, cea mai cunoscută piesă este „Waka, Waka”, aceasta fiind imnul oficial al CM din 2010, care s-a disputat în Africa de Sud.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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