Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur

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Ilia Borodin (23 de ani) a devenit primul medaliat cu aur la Campionatele Europene de înot, competiție care se desfășoară în această perioadă la Paris. El este originar din Rusia și, după cum se știe deja foarte bine, sportivilor din această țară le-a fost permis să evolueze în astfel de întreceri, doar că sub steag neutru, bineînțeles din cauza războiului din Ucraina, aflat în continuare în plină desfășurare.

Prima controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit în locul imnului Rusiei

Borodin a câștigat finala probei masculine de 400 de metri mixt, cu un timp de 4:07.17, un nou record al Campionatelor Europene de înot. Podiumul a fost completat de Alberto Razzetti din Italia și Max Litchfield din Marea Britanie. În mod tradițional, în astfel de situații, în momentul în care sportivii urcă pe podiumul de premiere, trebuie să se audă imnul național al statului din care provine câștigătorul.

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În acest caz, în mod evident tot prin prisma contextului explicat anterior, s-a decis ca imnul Rusiei să nu răsune în bazinul din Paris. În schimb, organizatorii au ales ca în momentele respective să pună la stația de amplificare imnul oficial al Campionatelor Europene de înot, respectiv „European Aquatics”.

Ce a spus antrenorul lui David Popovici despre următoarele obiective ale acestuia

Tot luni seară, un înotător din România, Vlad Mihalache, a concurat în semifinalele probei de 50 de metri fluture. Din nefericire, el nu a reușit însă să se califice în finală. Și-a încheiat seria pe locul 7, iar per total s-a clasat pe poziția a 13-a, cu un timp de 23.10. În aceste semifinale de la 50 de metri fluture, pe primul loc s-a clasat un alt sportiv din Rusia.

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El a obținut un timp de 22.36, un nou record al competiției. În ceea ce îl privește pe Popovici, cu ocazia acestor Campionate Europene, Astfel, el a vorbit în mod special, printre altele, despre obiectivele pe care sportivul legitimat la CS Dinamo le are în perioada următoare.