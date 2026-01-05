Prima mare personalitate din sport care îl condamnă pe Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Președintele păcii pe naiba!”

ADVERTISEMENT

Martina Navratilova, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie, este prima mare personalitate din sport care îl critică dur pe Donald Trump pentru capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro și intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela.

Martina Navratilova, atac dur la adresa lui Donald Trump: „Președintele păcii pe naiba!”

Martina Navratilova, fosta campioană cu naționalitate americană și cehă, nu s-a ferit de cuvinte și a pus acțiunile lui Donald Trump sub semnul întrebării în ceea ce privește legalitatea, precum și motivele ascunse din spatele acestor decizii.

Într-o reacție pe rețeaua socială X, fostul număr 1 WTA a susținut ideea sancționării companiilor americane care ar încerca să exploateze petrolul venezuelean după intervenția militară. Aceasta a răspuns afirmativ unei postări făcute de jurnalista Lauren Windsor, care a cerut ca astfel de firme implicate să fie sancționate de Curtea Penală Internațională.

„Președintele păcii pe naiba!”, a scris fosta tenismenă într-un mesaj extrem de dur la adresa lui Donald Trump, după . „Trump încalcă mai multe legi decât toți ceilalți foști președinți la un loc. Un criminal în serie din atât de multe puncte de vedere!”, și-a continuat ea atacul, conform

Cine este Martina Navratilova și ce performanțe a avut în tenis

Martina Navratilova (69 de ani) este considerată una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile. Fosta sportivă de origine cehă a fost numărul 1 mondial în circuitul WTA și a câștigat numeroase trofee importante de-a lungul carierei sale, atât la simplu, cât și la dublu.

Fosta sportivă a avut o carieră impresionantă cu 167 de titluri la simplu și 177 de titluri la dublu. Deține recordul all-time la meciuri câștigate, 2.189, și are o rată impresionantă a victoriilor de 87% (doar 219 meciuri pierdute). În ceea ce privește titlurile de Grand Slam, Navratilova are în palmares nu mai puțin de 59: 18 la simplu, 31 la dublu feminin și 10 la dublu mixt. șase dintre ele fiind câștigate în ani consecutivi, între 1982 și 1987. Bilanțul său pe iarba londoneză este de 120-14, fiind una dintre cele mai dominante jucătoare pe această suprafață.