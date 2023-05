Prima mare victorie a lui Gigi Becali! Cum a fost pedepsit Horațiu Feșnic, arbitrul de la Rapid – FCSB. Exclusiv

Derby-ul dintre Rapid și FCSB, din ultima etapă a turului din play-off, a generat un mare scandal după arbitrajul lui Horațiu Feșnic. a doua zi că se retrage din fotbal și vinde FCSB, specialiștii au marșat pe ideea defavorizării clare a roș-albaștrilor, grecul Vassaras a ieșit la suprafață cu o conferință de presă de 3 ore!

Rapid a învins FCSB cu 1-0, dar discuțiile ulterioare meciului s-au axat în principal pe unele decizii cruciale ale arbitrului . A fost vorba de două faze petrecute în prima repriză, în urma cărora centralul nu a dictat nicio eliminare, tolerând jocul dur al gazdelor.

Vorbim de intrarea „sanie” a lui Răzvan Onea la Florinel Coman, în minutul 4, la care Feșnic a dictat doar „galben”. Cei de la FCSB și nu numai au cerut, pe bună dreptate, cartonașul roșu pentru elevul lui Mutu. Feșnic a rămas la „galben”! Rareș Vidican, din camera VAR, a fost de aceeași părere cu centralul.

A venit ulterior intrarea din spate a lui Dragoș Grigore la Andrea Compagno. Nici de această dată Feșnic nu a apelat la decizia drastică! În acel moment era 1-0 pentru Rapid, Albu făcând diferența în minutul 21. S-a jucat 11 la 11 tot meciul, oaspeții ratând ocazii imense și .

FANATIK a aflat că prestația lui Horațiu Feșnic la Rapid – FCSB 1-0 nu va rămâne fără urmări. Clujeanul este suspendat în urma derby-lui, el fiind reținut de la delegări pentru o perioadă nelimitată, probabil până la finalul acestui sezon de SuperLiga. Sancțiunea va fi pusă în aplicare începând cu etapa care stă să înceapă.

Din informațiile noastre, Kyros Vassaras nu este încă decis dacă îi va mai da sau nu lui Feșnic să arbitreze, dar șansele să mai fie văzut la centru în acest campionat sunt destul de mici având în vedere că mai sunt patru etape până la finalul play-off-ului și trei până la încheierea play-out-ului.

Faza care a contat cel mai mult în această decizie dură a CCA pare să fie cartonașul roșu neacordat la . Interesant este că inițial Kyros Vassaras, șeful CCA, i-a luat apărarea lui Feșnic în celebra conferință.

Pentru ca ulterior, la mai puțin de 24 de ore, Vassaras să revină cu unele precizări pe site-ul FRF privind prestația clujeanului la Rapid – FCSB. Noaptea a fost, pare-se, un sfetnic bun pentru grec. „Deși niciunul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă nu mi-a adresat această întrebare, aș dori să precizez faptul că prestația arbitrului partidei Rapid – FCSB a fost sub nivelul așteptărilor CCA, din cauza controlului disciplinar (lipsa sancțiunilor disciplinare pe durata jocului)”, a precizat .

Într-o traducere simplă, Feșnic a greșit în mai multe rânduri la acordarea sancțiunilor disciplinare, aici fiind incluse probabil cartonașele roșii neacordate lui Onea și Dragoș Grigore. Este motivul pentru care Feșnic este deja în vacanță cu 4 săptămâni înainte de fluierul final al sezonului.

era unul dintre arbitrii în care Gigi Becali avea cea mai mare încredere. Patronul de la FCSB l-a lăudat în mai multe rânduri pe clujean, în 2017 spunând despre el că „e cel mai bun”. Tip credincios, Gigi chiar îi pocea numele, numindu-l , apropo de suportul de lumânări din biserică…

Cel mai bun arbitru este, după părerea mea, ăla, Sfeșnic (n.r. – Horațiu Feșnic). Clar, simplu, liniștit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui Sfeșnic. Are și nume biblic. Când am auzit de el, am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic, pe cuvânt” – Gigi Becali, patronul FCSB, în 2017