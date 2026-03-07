Prima mașină pe care a avut-o Gică Hagi: “Era singura din România!”. Suma uriașă cu care a cumpărat-o

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a dezvăluit, la FANATIK, care a fost prima mașină pe care a avut-o Gică Hagi. Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile a condus un autoturism unic în țara nostră la acea vreme.

Care a fost prima mașină pe care a avut-o Gică Hagi: “Era singura din România!”

La cea mai recentă emisiune ”Giovanni Show”, cel mai renumit impresar român din ultimele decenii a dezvăluit care a fost prima mașină pe care a avut-o Gică Hagi. Autoturismul a intrat în posesia ”Regelui” în urmă cu mai bine de 40 de ani.

a jucat-o la Monte Carlo, pe 24 februarie 1986, contra ucrainenilor de la Dinamo Kiev. ”Militarii” s-au impus atunci cu 1-0, grație unui gol superb marcat din lovitură liberă de nimeni altul decât Gică Hagi.

”(n.r. Care a fost prima mașină a lui Gică Hagi?) Prima mașină a lui Gică Hagi a fost un Mercedes, când în România nimeni nu avea Mercedes. (n.r. nici Ceaușescu? nici Lucescu?) Nimeni! Nimeni!”, a spus Becali.

Cum a ajuns Gică Hagi în posesia acestui Mercedes. Tatăl lui Gigi Becali i-a dat bani pentru mașină

Din spusele lui Giovanni Becali, Gică Hagi . La acea vreme, vehiculul de lux fusese confiscat la Vama Nădlac de la un român venit în țară din Germania.

Mașina a ajuns astfel la licitație. Pentru că nu avea destui bani pe care să-i liciteze pentru acest vehicul, Gică s-ar fi împrumutat de la tatăl lui Gigi Becali, adică unchiul lui Giovanni. Totul s-a întâmplat în 1986, imediat după Supercupa Europei de la Monte Carlo.

”În 1986, după ce a dat golul acela din lovitură liberă din Supercupa Europei la Monte Carlo (n.r. Steaua – Dinamo Kiev 1-0), un român din Germania nu știu cum a intrat cu mașina, ce era cu mașina, i-o confiscă la Vama la Nădlac. Și iese la licitație să o ia cine vrea.

Și a luat o Gică. Cu toți banii pe care îi avea și ce a mai trebuit i-a dat tatălui Gigi, unchiul meu. Tatăl lui Gigi, unchiul, i-a dat niște bani împrumut ca să ia mașina. Îți dai seama, să iei o așa mașină. Un Mercedes negru, mi-aduc aminte. Era singurul Mercedes din România în momentul acela”, dezvăluie Giovanni.

Cât a dat, de fapt, Gică Hagi pe Mercedesul de la Arad

În urmă cu exact un an, la FANATIK SUPERLIGA, vărul lui Giovanni, Gigi Becali, care este finul lui Gică Hagi, a povestit cu lux de amănunte procesul licitației Mercedesului de la Arad. ”Regele” s-a luptat atunci pentru mașină cu un cioban. Pentru ca acesta din urmă cu nu adjudece mașina, Gigi Becali spune că a plusat.

”Ăla licita peste noi. Și eu m-am enervat și am ridicat eu mâna ca și când aș fi eu Hagi. Și am zis 150,000! Gică nu mai voia și o adjudeca ciobanul. (…) Am zis că îi dau 10,000, pierd eu 10,000 și gata, dar tot îl bat pe cioban aici. Îl bat pe cioban la licitație și după las 10,000. Bine mă, nu mai iau mașina. Pierd 10,000, dar nu plec bătut de aici. Ăla zice 155,000 parcă. Eu am zis 170,000!”, a povestit patronul FCSB.

În final, . Latifundiarul a dezvăluit, așa cum a spus și Giovanni Becali, că tatăl său l-a ajutat cu bani atunci pe Hagi.