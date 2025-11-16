Prima măsură luată de FRF, după scandările xenofobe și rasiste ale bosniacilor: ”Nu tolerăm așa ceva”

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, a explicat la FANATIK SUPERLIGA că FRF va trimite o scrisoare la UEFA în care va informa despre scandările xenofobe și așteaptă măsuri din partea forului continental.

FRF, cere măsuri drastice după scandările xenofobe de la Bosnia – România 3-1

Aflat pe aeroport pentru îmbarcarea spre țară a delegației României, Andrei Vochin a vorbit despre ura pe care a simțit-o pe toată perioada șederii în Bosnia și despre șicanele pe care gazdele le-au făcut.

”Am trăit niște momente destul de dificile. Să vezi un public care se comportă cum ne comportam și noi acum vreo 40 de ani. Extrem de violent în limbaj, în priviri, în scandări. Plus tot fel de nimicuri din astea pe care ți le făceau până să ajungi la stadion. Am înțeles că și băieților din galeria noastră au făcut tot posibilul să-i întârzie, să nu ajungă. Tot felul de șicane.

(n.r. – Adică ai văzut un stadion care ne-a primit cu ură) Exact. S-a trecut de la ostilitatea pe care am văzut-o acum doi ani când am jucat cu ei aici în Liga Națiunilor și s-a ajuns la aproape de ură. Pentru ei era un alt război, nu era o întrecere sportivă.

Dar nu asta era problema, pentru că în interiorul spațiului de joc nu pot să-ți intre. Tocmai de asta nu pot să înțeleg de ce cei care au fost în interiorul spațiului de joc s-au speriat atât de tare”, a declarat Vochin, la .

FRF cere explicați de la UEFA

Conducerea Federației Române de Fotbal , iar consilierului președintelui Burleanu a povestit cum a decurs toată discuția după ce fanii Bosniei au scandat ”țiganii, țiganii”.

”(n.r. – Din această cauză a clacat Michael Oliver?) Nu mă așteptam ca un arbitru cu asemenea experiență să ajungă să trateze diferit două faze la care putea să arate ce a arătat în prima repriză: echidistanță, încercare de a menține spiritul de fair-play, încercare de a proteja jucătorii în fața atacurilor care nu aveau treabă cu mingea.

(n.r. – Mă gândesc că la ce s-a întâmplat și la ce s-a strigat veți face un protest, nu veți lăsa lucrurile așa) Sigur că da. Acțiunile noastre au început încă din timpul meciului în momentul în care team-managerul s-a adresat celui de-al patrulea oficial spunând că nu tolerăm așa ceva. În momentul acela meciul era întrerupt pentru accidentarea lui Marius Marin, poate de aceea nu s-a sesizat la televizor.

Noi toți speram că se va duce la VAR să vadă lovitura, dar în acel moment, tot la solicitarea omului nostru, a lui Cătălin Gheorghiu, el s-a dus și a spus să se anunțe la stație că începe procedura de oprire a meciului în cazul în care nu se potolesc. Ăsta a fost pasul 1. Noi vom continua, pentru că nu e normal să se întâmple așa ceva”, a spus el.

Reacția lui Răzvan Burleanu la scandările xenofobe ale bosniacilor

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, cum a reacționat președintele Răzvan Burleanu la tot acest scandal, Vochin a precizat că acesta a fost deranjat că nu s-a mers mai departe.

”(n.r. – Dar după aia s-a continuat, nu s-a schimbat nimic) Trebuia pasul 2, dar după ce cineva îți reclamă pasul 1, de acolo e responsabilitatea ta să duci mai departe pașii.

(n.r. – Și domnul arbitru de ce nu a făcut asta?) Nu știu de ce nu s-a mai continuat procedura cu pașii următori. La întrebarea asta ar trebui să răspundă ei și le vom cere un punct de vedere oficial. Bineînțeles că vom face o scrisoare în care o să raportăm tot ce s-a întâmplat aici.

(n.r. – Președintele Burleanu ce zicea?) Este normal că este nemulțumit de faptul că nu s-au aplicat pașii următori din procedură, dar primul moment care s-a aplicat a fost și un moment de întrerupere.

Numai că el a coincis cu perioada în care Marius Marin a fost cusut pe teren. S-a anunțat pe stadion. Și dacă au auzit, unii nu au vrut să audă, nu le-a păsat. Asta e treaba oficialilor ca să nu ajungi… În partea a doua s-au schimbat toate”, a continuat el.

Momente horror trăite de oficialii FRF

Andrei Vochin a detaliat o parte din șicanele pe care bosniacii le-au făcut delegației României și s-a arătat deranjat de faptul că o parte dintre oficialii FRF au fost nevoiți să urmărească jocul din tribună, din mijlocul suporterilor adverși.

”(n.r. – Voi v-ați simțit în siguranță pe stadion sau în anumite momente nu?) Ne-am simțit în siguranță, dar tot timpul grăbiți în a face ceva. Era cumva ca un plan de război al lor.

Să-ți dau un exemplu. Programarea plecării noastre la stadion era pentru o oră și fără să ne anunțe nimic ne-au spus să ne strângem foarte repede pentru că trebuie să plecăm că altfel vin suporterii și se închide nu știu ce pod pe unde trebuia să ajungem noi cu mașina.

Pe urmă, în zona în care stăteam noi acolo nu era niciun fel de delimitare. Cu excepția președintelui, a secretarilor generali, a vicepreședintelui și a directorului tehnic, toți ceilalți care erau în delegație aveau locuri printre suporterii celorlalți. Adică în stânga, în fața, în spatele meu erau niște suporteri care erau care mai de care mai vocali.

(n.r. – Cred că ți-a fost și frică să te bucuri la gol) Eee, m-am bucurat că nu puteam să nu mă bucur, dar pe urmă m-am uitat doar înainte. Am mai trăit din astea, dar le-am trăit acum 25 de ani. Este ostilitatea dusă la nivel de ură și uităm că până la urmă suntem în sport.

Ei erau într-un război, dar un război pe care noi puteam să-l facem să devină războiul lor cu ei. Pentru că la un moment dat au început să-i fluiere și tot stadionul scanda împotriva președintelui federației din Bosnia.

L-am întrebat pe Belo (n.r. – Miodrag Belodedici), că stăteam lângă el, ce strigă și mi-a zis că era o scandare cu conotații triviale împotriva președintelui”, a afirmat Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.