Sport

Prima medalie pentru România la Campionatele Mondiale de lupte! Andreea Ana, bronz la 53 kg

Bogdan Mariș
29.10.2026 | 17:49
Prima medalie pentru Romania la Campionatele Mondiale de lupte Andreea Ana bronz la 53 kg
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Andreea Ana (25 de ani) a reușit să cucerească medalia de bronz la categoria 53 kg de la Campionatele Mondiale de lupte, care se desfășoară în această perioadă la Astana (Kazahstan). FOTO: Federația Română de Lupte (Facebook)
Andreea Ana a reușit să cucerească medalia de bronz la categoria 53 kg de la Campionatele Mondiale de lupte, care se desfășoară în această perioadă la Astana (Kazahstan).
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Andreea Ana (25 de ani) a cucerit singura medalie a României la Campionatele Mondiale de lupte din 2025, iar sportiva a „recidivat” și la ediția din acest an, organizată în capitala Kazahstanului, Astana. Ana a obținut bronzul la categoria 53 kg după ce a venit din recalificări, învingând-o pe Cristelle Rodriguez Dobler (SUA) în meciul decisiv pentru medalie.

Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Prima medalie pentru România

Andreea Ana și-a început parcursul în faza optimilor, unde a trecut cu 8-0, decizie VPO, de Nisha Nishu (India, 23 de ani), care anul trecut devenea vicecampioană mondială U23. Misiunea româncei a fost mult mai dificilă în sferturi, deoarece aceasta a înfruntat-o pe Lucia Yepez din Ecuador, vicecampioană olimpică la Paris 2024 la categoria 53 kg.

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Sportiva din America de Sud a avut câștig de cauză, 4-2, decizie VPO1, iar aceasta a mers mai departe în ultimul act și a tras-o astfel după ea și pe Andreea Ana, care a ajuns în recalificări. În această fază, reprezentanta României s-a impus clar, cu scorul de 11-0, contra unei sportive din Uzbekistan, Sakibjamal Esbosynova.

Pentru medalia de bronz, Andreea Ana s-a luptat cu Cristelle Rodriguez Dobler, reprezentantă a Statelor Unite, iar românca a avut câștig de cauză, 6-3, și a urcat pe a treia treaptă a podiumului, unde s-a aflat și Jonna Malmgren (Suedia). Medalia de aur a fost cucerită de Moe Kiyooka (Japonia), care a trecut în finală de Lucia Yepez.

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Palmares foarte bun pentru Andreea Ana

Așadar, Andreea Ana a adus prima medalie a României la Campionatele Mondiale de lupte din acest an. În 2025, sportiva cucerea singura medalie a țării noastre, tot una de bronz, însă la categoria 55 kg. Tânăra luptătoare mai are în palmares patru titluri europene consecutive la 55 kg, în 2022, 2023, 2024 și 2026, o medalie de argint în 2025 și două de bronz (2019 și 2021).

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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