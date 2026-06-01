Prima mutare a verii pentru Inter! Uriașul de 1,92 dorit de Cristi Chivu, foarte aproape să ajungă pe Giuseppe Meazza. Fotbalistul are un trecut controversat

Inter Milano este foarte aproape de a bate palma cu cei de la Udinese pentru transferul lui Oumar Solet, stoperul francez în vârstă de 26 de ani al „zebrelor”. Acesta s-a remarcat în sezonul proaspăt încheiat din datorită fizicului său impunător și a prestațiilor solide din centrul defensivei, iar îl consideră un înlocuitor perfect pentru Francesco Acerbi în compartimentul defensiv al „nerazzurrilor”.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, negocierile dintre cele două cluburi avansează rapid, iar în scurt timp ne putem aștepta ca uriașul de 1,92 să devină noul jucător al campioanei Italiei. Jurnaliștii din „Cizmă” au precizat că mutarea ar urma să se facă inițial sub formă de împrumut, pentru un sezon, iar ulterior, Inter va avea o clauză obligatorie de cumpărare. De asemenea, aceștia au mai anunțat că perioada contractuală s-ar întinde pe cinci stagiuni, iar salariul lui Solet va fi de aproximativ 2,5 milioane de euro pe an.

Se pare însă că interesul lui Inter pentru Solet nu a fost dezvoltat recent, ci încă de acum un an, chiar înainte ca fundașul să semneze cu Udinese. La vremea respectivă, stoperul francez evolua în Austria, pentru Red Bull Salzburg, dar la acel moment, interesul „nerazzurrilor” a fost diminuat din cauza scandalului de agresiune sexuală în care Solet a fost implicat. Recent însă, conform celor de la Tuttosport, cazul său a fost clasat, ceea ce înseamnă că nu se va mai desfășura nicio anchetă suplimentară, iar astfel, Interul va putea accelera negocierile cu Udinese. Se așteaptă ca suma transferului definitiv să fie undeva la 20-30 de milioane de euro.

Manu Kone și Evan N’Dicka se află și ei pe lista de transferuri a lui Chivu!

Oumar Solet nu este însă singura țintă a lui Chivu din pentru perioada de mercato din această vară. În ultimele săptămâni s-a vorbit tot mai mult despre interesul antrenorului român pentru doi dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui AS Roma. Este vorba despre mijlocașul central francez Manu Kone, respectiv despre Evan N’Dicka, stoperul ivorian al „giallorossilor”.

„În această vară, apărarea lui Inter va fi reorganizată: contractele lui Acerbi și de Vrij au expirat, iar Bisseck se află în discuții pentru o posibilă vânzare. Mai este și Bastoni, pe care Beppe Marotta a încercat să-l țină departe de zvonurile din mercato, dar care rămâne atractiv pentru o mulțime de cluburi de top din străinătate. Numele invocat de Cristian Chivu, în cazul plecării fundașului central al echipei naționale, este tocmai cel al lui N’Dicka”, a dezvăluit duminică cotidianul Il Messaggero.