Prima mutare rezolvată în Giulești: Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv de la Oviedo! Care sunt detaliile contractului. Exclusiv

Daniel Paraschiv, la Rapid! Golgheterul întărește trupa lui Costel Gâlcă cel puțin până în vară. Câți bani i-a costat pe giuleșteni transferul atacantului.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 17:42
Rapid a rezolvat transferul lui Daniel Paraschiv!  Toate detaliile mutării
Rapid a rezolvat primul transfer al iernii. FANATIK a aflat că giuleștenii au bătut palma cu Daniel Paraschiv, atacantul român care, în ultimele sezoane, a jucat în Spania, la Real Oviedo. Fotbalistul va evolua sub comanda lui Costel Gâlcă, sub formă de împrumut, până în vară, însă înțelegerea se poate prelungi dacă acesta va confirma la noua echipă.

Daniel Paraschiv, primul transfer realizat de Rapid în această iarnă!

Atacantul a fost una dintre principalele ținte ale Rapidului în această perioadă de mercato. Oficialii clubului din Giulești au căutat un vârf care să poată intra rapid în ritm și să ofere soluții imediate în compartimentul ofensiv, iar Paraschiv a fost considerat un profil potrivit, mai ales că deja cunoaște campionatul României.

Înțelegerea cu Real Oviedo este valabilă până în vara acestui an. Rapid le va plăti ibericilor suma de 100.000 de euro. Totuși, în cazul în care se va confirma în Giulești, Paraschiv va fi transferat definitiv, iar contractul ar putea fi semnat pe o perioadă de trei ani.

Giuleștenii își vor prezenta în următoarele zile noul fotbalsit

În următoarele zile, Daniel Paraschiv urmează să fie prezentat oficial și să se alăture lotului rapidist în cantonamentul din Antalya, acolo unde staff-ul tehnic pregătește partea a doua a sezonului. Despre acest transfer a scris și jurnalistul Emanuel Roșu.

Daniel Paraschiv aparține în continuare de Real Oviedo, însă în prima parte a sezonului a evoluat sub formă de împrumut la Cultural y Deportiva Leonesa. Spaniolii au decis acum să îl cheme înapoi, iar ulterior să îl trimită la Rapid, considerând că mutarea în Superliga României îi poate oferi atacantului mai multe minute și un context mai favorabil de dezvoltare.

Cine este Daniel Paraschiv, noul atacant al celor de la Rapid

Daniel Paraschiv are 26 de ani și s-a născut la Brașov pe 24 aprilie 1999. Măsoară aproximativ 1,85 m și joacă pe postul de atacant central. S-a făcut remarcat în fotbalul românesc la FC Hermannstadt, unde a marcat peste 30 de goluri în trei sezoane în prima ligă, iar apoi a semnat un contract de trei ani cu Real Oviedo în 2024. El are și o selecție la naționala României, pentru care a și înscris un gol la debut

Înainte de a fi trimis la Rapid, Paraschiv a fost împrumutat la Cultural y Deportiva Leonesa în La Liga 2, însă nu s-a impus. Cota sa de piață, conform site-urilor de specialitate, este de 800 de mii de euro.

  • 26 de ani are Daniel Paraschiv
  • 31 de goluri a marcat noul atacant al Rapidului în cele 3 sezoane jucate la Hermannstadt
