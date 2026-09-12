Prima națională a României, calificată la un Campionat Mondial, după 28 de ani, mizează pe fotbaliști de la Real Madrid și AS Roma

Echipa națională U18 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 și antrenată de selecționerul Mircea Diaconescu, se pregătește pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar, care se va desfășura în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.
Micii tricolori, care din această toamnă au făcut trecerea de la U17 la U18, vor participa la Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie. Acolo, echipa națională va disputa 3 partide împotriva selecționatelor similare din Turcia, Portugalia și Uzbekistan,
Pentru această acțiune, ultima înaintea participării la Cupa Mondială, selecționerul Mircea Diaconescu a convocat un lot cu opt fotbaliști din străinătate, care vin de la Real Madrid, AS Roma, Villareal, Betis Sevilla, Standard Liege, Fiorentina, Borussia Monchengladbach și Academia Puskas.
România s-a calificat la Campionatul Mondial U17, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.Turneul final din acest an se va desfășura în Qatar, la baza sportivă Aspire Zone din Doha, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.
România va evolua în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela, după următorul program:
Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA
Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA
Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun
Portari
Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia);
Fundași
Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Deian GEANĂ (Progresul Spartac), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria);
Mijlocași
Daniel MOTÎNTĂU (Universitatea Craiova), Ioan PRECUP (Villarreal | Spania), Denys-Ioan MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
Atacanți
Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)